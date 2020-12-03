四大在线旅游平台财报出炉 三季度国内游复苏明显

截至12月2日，携程、途牛、同程艺龙、美团四家在线旅游平台三季报相继出炉。综合财报数据来看，各家主营业务全线复苏，旅游业回暖迹象显著。

携程在第三季度实现了疫情以来的首季度盈利，经营性利润率达到24%，净利润达人民币16亿元。集团的净营业收入为55亿元，环比增长73%，增速继续领跑国内在线旅游企业。在国际化业务方面，在海外本国旅行需求的推动下，旗下Trip.com品牌的流量已恢复到去年同期的70%。“近几个月来我们多数的国内主要业务线已经恢复到疫情前水平，中国市场的快速复苏再次显示出旅游业的强大韧性。”携程董事会执行主席梁建章表示。

途牛第三季度也实现了净亏损较上季度大幅收窄，经营现金流转正。财报显示，三季度公司净收入环比增长263%，成交总额（GMV）环比增长超200%，其中定制游GMV环比增长超800%。此前，美团三季报中披露，其到店、酒旅业务板块，交易额和商户端的营销需求都呈现出明显恢复趋势，季度收入达65亿元。同程艺龙2020年第三季度实现营收人民币19.15亿元，环比增长59.5%；经调整净利润为3.73亿元，环比增长89.9%；经调整净利润率19.5%，恢复去年同期水平。

得益于疫情的有效控制以及跨省游的恢复，各家主营业务三季度都呈现出较快的复苏状态。其中，美团三季度国内酒店间夜量恢复正增长达3.7%。同程艺龙住宿预订环比增幅达78.1%，交通票务环比增长45.4%，酒店总间夜量增长超15%。携程主营业务收入环比增长均超过两位数，其中住宿预订业务营收环比增长98%，短途酒店预订量业同比增长约20%，另一大支柱型业务交通票务营收环比增长66%。

“疫情同时带来了机会和挑战，也加速了旅游产品和服务升级过程。”途牛CEO于敦德说道。各家平台在“自救”中广泛而多元的创新营销和下沉市场布局，也在一定程度上进一步激发了消费活力。在布局社群营销方面，途牛苔客渠道三季度GMV环比增长超20倍。携程直播间三季度的客单价达1300元，截至目前，其直播矩阵GMV累计超过24亿元。复购2次以上的用户占比超过60%，观看直播次日及以后下单的用户占比超过65%。除了与快手等短视频平台合作，同程艺龙通过开拓“快应用+旅游”等场景，三季度月活跃用户数提升至2.46亿，同比增长5%，环比增幅达40%。

人才需求层面的改善也体现出旅游业的逐渐好转。BOSS直聘发布的2020第三季度人才吸引力报告显示，2020年三季度，随着国内跨省游的放开，旅游业终于迎来复苏，相关岗位人才需求环比增长34.8%，位居所有岗位大类的前三位。

前瞻研究院指出，2020年疫情影响或加速在线旅游平台下沉探索速度，用户规模依旧保持稳定增长。2020年中国在线旅游用户规模预计约为4.32亿人，同比增长4.6%。携程预计，国内旅游市场强劲复苏的态势将会延续，短期来看国际业务受疫情影响仍将面临承压。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)