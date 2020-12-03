英国两大零售业巨头宣布倒闭

据美联社报道，近日，拥有240多年历史的英国零售业巨头德本汉姆（Debenhams）宣布，由于公司在申请破产保护后，一直未能找到接盘买家，因而最终不得不关门倒闭。与此同时，另外一家英国知名零售商阿卡迪亚集团（Arcadia Group）也宣布启动破产清算程序。

在新冠肺炎大流行期间，这两家历史悠久的公司暴露出了英国零售业的脆弱，他们的倒闭导致英国约25000个零售业岗位前途未卜。

德本汉姆连锁百货公司1日称，在该公司的一个潜在买家退出后，公司管理人员已决定开始缩减业务，并将继续寻求出售“全部或部分业务”，公司同时开始抛售股票和进行清算业务。公司称，破产清算可能会导致裁员1.2万人。

德本汉姆百货公司的历史可以追溯到1778年，当时威廉·克拉克在伦敦西区开设了一家商店，出售纺织品、帽子、手套和阳伞。1813年，威廉·德贝纳姆投资了这家公司，后来更名为Clark &Debenham。到1950年，更名后的Debenhams已成为英国最大的百货集团之一。

此外，英国服装零售巨头阿卡迪亚集团近日宣布正式申请破产保护并进入托管阶段，集团超过1.3万名员工面临着不确定的未来，截至目前，这家曾经的服装零售巨头已经成为英国受新冠肺炎疫情影响最为严重的企业之一。

阿卡迪亚集团负责人表示，受新冠肺炎疫情的影响，集团旗下商店被迫长时间关门，严重影响了所有品牌的销售。据了解，在疫情期间，阿卡迪亚集团的销售额急剧下滑，并且一直未能获得额外的资金来偿还债务。

2019年中旬，阿卡迪亚集团就曾一度濒临破产，最后在获得多位债权人同意支持集团管理层提出的重组计划后，才度过破产危机。另外，根据数据分析和咨询公司Global Data的最新数据，阿卡迪亚集团在英国服装市场中的份额已从2015年的4.5%降至目前的2.7%。

专家指出，新冠肺炎大流行和相关防疫限制措施只反映出这些公司遇到的一部分问题。此前，两家公司都已经面临激烈的市场竞争，一方面他们要面对来自Primark等低成本竞争对手的压力，同时还要应对像ASOS和Boohoo等在线零售商的蚕食。

欧睿国际时尚和奢侈品分析师尼娜·马斯顿表示：“与这些新兴企业相比，德本汉姆和阿卡迪亚一直处于不利地位，因为他们在开发创新的、用户友好的在线产品方面、品牌个性彰显和社交媒体表现方面进展缓慢。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)