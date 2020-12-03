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比特币疯狂模式再度开启  警惕炒作风险"倒灌"

2020年12月03日08:13  来源：经济参考报
 

　　蛰伏多时的数字货币比特币，最近如同“脱缰的野马”，价格一路飞涨。行业资讯平台CoinMarketCap数据显示，尽管比特币历史最高价仍记录为2017年12月17日创下的20089美元，但截至12月2日，多家交易平台价格已创下历史新高。

　　究竟是什么给比特币注入了一剂“强心针”，后市是否酝酿风险，这种风险又是否会传导至国内？

　　上涨“疯狂模式”再度开启

　　在过去两年里，比特币曾一度跌至单枚约3100美元，但从两个多月前又开始躁动起来。以火币平台数据为例，比特币价格在12月1日创下新高19888美元，超过2017年12月17日创下的19875.85美元。而在4个多月前的7月19日，其单价约为9100美元。年内最高点相较年内最低点涨幅超过了420%。

　　如今的疯狂走势，唤起了曾参与过比特币买卖的刘鹏的回忆。从2017年11月开始，比特币价格一路走高，并最终在12月17日攀上最高点。惊人的涨幅让无数人疯狂，更积蓄了巨大的风险。之后，各国监管及时出手防范风险扩散，获利者套现离场，“大厦”轰然倒塌，短短两个月内跌去70%。

　　“比特币价格波动性很强，因此一直未能成为有效的支付工具。”火币研究院高级分析师康律之说。比特币在11月24日上涨至最高约19400美元，短短两天后又跌至16300美元上下，一天内涨跌幅就超过11%。在引入合约交易用杠杆放大资金后，这种大涨大跌更是疯狂。

　　事实上，围绕比特币的争议从未停止。有人认为，比特币背后的区块链技术和去中心化思想具有颠覆性意义。也有观点认为，比特币是“空气”，完全没有价值。全联并购公会区块链专委会理事叶健表示，价格的波动性及技术设计特点，决定了比特币并不适合作为货币在全球流通。但作为“数字黄金”储存，已经开始被部分机构和个人认可。

　　海外机构参与成重要推手

　　沉寂多时的比特币为何最近突然爆发？在分析人士看来，其实早有端倪。

　　今年5月，总量限定在2100万枚的比特币迎来产出减半。中央党校出版社区块链丛书编委吴鸿亮指出，这一规则设定决定了比特币的“稀缺性”，一般来说，减半过后通常会迎来价格大涨。

　　除了减半的直接因素，此次大涨与以往相比有一个直接推手，那就是海外机构的进场。

　　康律之近期一直密切关注海外投资机构动向。他透露，海外合规信托持续增持比特币，一些大型机构开始支持比特币交易。这给比特币交易市场带来了可观的流量。

　　据外媒报道，华尔街数字资产管理公司灰度投资在第三季度资产超过了100亿美元，灰度投资提供与比特币等数字货币挂钩的公开交易基金。今年10月21日，美国支付巨头贝宝（PayPal）宣布，允许用户以现金买卖数字货币。由于贝宝在全球的庞大客户数量，此举无疑给海外数字货币投资者提供了想象空间。“目前就连美国的一些养老金管理基金，也开始通过合规渠道配置比特币资产。”康律之说。

　　疫情的全球蔓延，使避险情绪上升，比特币被作为其中一个投资方向。“疫情的出现使得诸多科技资产出现了暴涨，比特币也被一些人看好和配置。”叶健分析，还有一个重要指标，通往购买比特币等数字货币大门的钥匙——泰达币，其市值从年初的约40亿美元飙升至170亿美元，足见市场需求之旺盛。

　　价格大涨之后，市场出现了异动苗头。根据美国监管新规，一家大型国际交易平台暂停了新的保证金交易，并将完全终止保证金交易功能，使市场出现一定恐慌。多重因素叠加，比特币在高位进入到震荡区间。

　　国内有抬头迹象

　　随着比特币价格上涨，风险在持续积累。目前来看，国内相对平静。

　　吴鸿亮说，2017年9月4日央行等多部门发布公告，明确代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，不能作为货币在市场上流通使用。所以，虽然当前市场与2017年末有些类似，但得益于国家持续、有力的监管举措，国内罕有发行代币的乱象。

　　不过，亦有一些资金按捺不住。停更多时的分析行情公众号恢复日更，相关“社群”最近异常活跃，群内三四百人讨论最多的就是比特币最高能涨到多少。有业内人士透露，用来“挖矿”的比特币矿机价格亦水涨船高。不但二手矿机紧缺，国内某品牌的新矿机销售已经排到了明年二季度。与此同时，打着数字货币旗号的传销、诈骗行为，更有死灰复燃的迹象。

　　业内人士指出，炒作数字货币正如同“炒空气”，踏踏实实回归区块链技术才是正途。

　　叶健坦言，区块链技术用来解决比较特质化的“拜占庭将军问题”——信息传递中的信任问题，因此不同于互联网技术，大规模的应用场景可能并没有想象中那么多。不过随着相关产业的发展，区块链技术广泛应用到金融、社会服务等领域前景可期。

　　比特币诞生至今已有近12年，在此期间人们逐渐看到了区块链技术的潜力，技术进步与监管护航齐头并进。康律之期待，区块链的共识算法、去中心化治理机制等优势能够充分释放。等到区块链技术让这个世界变得更美好时，或许人们才不会只把目光盯在数字货币价格涨跌上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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