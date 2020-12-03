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元旦火车票开抢了 这些航班价格比高铁便宜近半

张猛

2020年12月03日08:16  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端12月3日电 (张猛)2020年“余额”不足，12月3日起，2021年元旦火车票开抢了，你做好准备了吗？

这些线路最热门

2021年元旦假期为1月1日至3日，按照火车票互联网和电话订票提前30天发售的规定，今日(3日)起，旅客可通过12306网站和“铁路12306”APP购买2021年元旦火车票。

国铁集团数据显示，在此前的国庆假期期间，通过铁路到达和发送旅客数量前10名的城市分别为广州、北京、上海、成都、杭州、深圳、长沙、武汉、重庆、南京。

12月2日下午，中新经纬记者“铁路12306”APP查询发现，元旦前一天(12月31日)的不少车次已无余票。北京至石家庄75趟列车需候补才能购票；北京至郑州，23趟列车车票已售罄；北京至天津，36趟列车需候补才能买票；北京至南京，15趟列车已无票。

铁路部门工作人员提醒广大旅客，不同火车站火车票网上起售时间并不相同。以北京为例：北京西站上午8点起售，北京站上午10点起售，北京南站中午12点30分起售。所以记得提前订好闹钟，以免错过抢票时间。

京沪高铁票价和服务都将有变化

12月23日起，京沪高铁将根据客流情况，区分季节、时段、席别、区段等，建立灵活定价机制，实行优质优价，有升有降。各站间执行票价以公布票价为上限，实行多档次、灵活升降的票价体系，为旅客出行提供更多选择。

浮动票价主要与各车次全程所需时间有关，基本特点是“快一点的车涨价、慢一点的车降价”。京沪高铁二等座最低票价498元，最高票价604元。

此外，据“中国铁路”微博消息，2020年底前，京沪高铁要试点“静音车厢”服务。这种车厢可为旅客提供更加安静舒适的旅行环境，愿意遵守相应行为规范的旅客，通过12306网站和手机客户端等购票时可自行选择“静音车厢”。

这些航班机票价格比高铁更便宜

即使没有买到高铁票也没关系，中新经纬记者通过第三方售票平台发现，元旦当天，北京到多个城市的机票价格比高铁还实惠，个别航班甚至便宜超一半。

部分北京—广州机票价格。来源：第三方购票平台

北京—广州CZ3112、MU6623、CZ3108、CZ3000、CZ3116、CZ3112、CZ3102、CZ3186、MU6625、CZ3150、CZ3162、CZ3180、CZ3122等13架航班机票价格仅为500元，而两地间高铁二等座价格为862元。这些航班价格比高铁二等座价格便宜超四成。此外，还有13架航班价格在510元—797元之间。

部分北京—深圳机票价格。来源：第三方购票平台

北京—深圳CA8185、MU6663、ZH9106、MU6667、ZH9108、ZH9110、MU6669等7架航班机票价格为500元，两地间高铁二等座需944.5元，部分航班机票价格比两地高铁二等座价格便宜近一半。此外，还有22架航班价格在530元—900元之间。

部分北京—成都机票价格。来源：第三方购票平台

北京—成都之间最便宜的航班3U8896机票价格仅为350元，比高铁二等座价格便宜超一半，两地间高铁二等座需778.5元。43架次航班机票价格在400元—720元之间，均比高铁二等座便宜。

很多人担心元旦能出去玩吗？日前，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，国内除了几个中高风险区域外，哪都可以去。此外，戴口罩、勤洗手，保持距离，这三招，仍是最好的防控手段。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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