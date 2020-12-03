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2020中国空港经济区（空港城市）发展蓝皮书出版发行

2020年12月03日08:40  来源：大众网
 
原标题：2020中国空港经济区（空港城市）发展蓝皮书出版发行

　　11月27日，2020年度中国空港经济区评价指数在北京发布。同时以《国际空港城市—全球化生存和发展的平台》为书名的2020中国空港经济区（空港城市）发展蓝皮书正式由经济管理出版社出版发行。蓝皮书主要包括空港经济区发展理论研究、总体情况、宏观分析、微观评价、国际国内重点空港经济区发展介绍、空港经济区发展专题研究、发展大事记等内容，多角度、多元化呈现空港经济区发展的理论与实践，兼具研究性、资料性和探索性。发布的中国空港经济区评价指数也包含在其中。

　　该书由著名经济学家刘迎秋作序，他评价该书：“作为我国空港城市研究领域的第一部蓝皮书，紧紧围绕空港城市形成机制、空港城市建设和发展等问题进行了较为深入的理论研究和经验总结。”中国城市发展研究会空港城市发展委员会执行会长、复旦大学国际空港城市研究中心主任王学东在发布时阐释：“研究表明，空港经济区不仅是新的经济增长极，而且越来越显著的成为全球化生存和发展的平台，是国际国内双循环的重要节点，建议在十四五规划中从战略的高度，重视空港经济区（空港城市）的布局，发挥临空经济示范区的带动作用，抢占制高点，推动全面建设和高质量的发展。”

　　与此同时，还发布了2020年度中国空港经济区综合竞争力评价，航空物流、“政府力”、发展潜力和餐饮指数等四大评价指数。这是连续第四个年度权威发布。

　　综合竞争力排名前十的空港经济区依次为：北京空港经济区、上海 （虹桥）空港经济区、上海 （浦东）空港经济区、广州空港经济区、重庆空港经济区、成都空港经济区、深圳空港经济区、天津空港经济区、郑州空港经济区、杭州空港经济区。

　　该书根据各空港经济区发展所处的阶段，划分出我国一线、二线空港城市，其中，一线共有4个，分别是北京、上海 （虹桥）、上海 （浦东）、广州空港经济区，二线空港城市为重庆、成都、深圳、天津、郑州、杭州、武汉、西安、南京、昆明、青岛、长沙等12个空港经济区，认为一线空港城市具有强大的枢纽机场、广阔的经济腹地、基础良好的空港经济以及发达的交通体系，其他空港经济区短期内难以对其构成威胁。二线空港城市机场吞吐量较大、发挥着区域枢纽的作用，空港产业已经形成一定规模，并依托各自城市本身的优势产业走上了特色发展之路，空港城市正在加速形成，未来拥有较大的发展潜力。

　　除发布评价指数之外，该书还推出中国空港经济区发展2020大事记，分别研究总结了年度空港经济区发展十大趋势，评选出十大事件和十大项目。

　　据了解，王学东团队2015年正式组建以来，本着从实践中来、到实践中去的宗旨，在空港城市这样一个空白领域，做了大量基础性、系统性的理论构建、研究探索和资料整理工作，2017年、2018年、2019年连续三年发布空港城市发展报告，研究路径逐渐成熟、成果逐步完善。

　　几年来，王学东团队在空港城市研究领域，主要形成了十个方面的原创性成果，一是从人类社会发展角度，提出了人类社会已经进入了 “大空间”时代，二是从产业演进方面，提出空港经济将成为世界经济新一轮增长极，三是从全球合作角度，提出全球价值链转移方式 “龙型化”的特征，四是从城市文明发展角度，提出空港城市是人类城市发展的最新形态，五是从空港城市迭代发展角度，提出空港经济区将经历 “四代”演进，六是从空港城市建设模式角度，提出 “功能整体构造、项目协同建设”的开发建设模式，七是从大空间时代对城市的要求，提出了空港经济区功能要素的 “四化” 特征，八是从空港经济区产业构造角度，提出了空港产业 “矩阵式”发展、 “街区式”布局的模式，九是从区域经济一体化角度，提出空港经济区能够促进城市群的形成与发展，十是结合当前经济社会情况，总结了空港经济区发展的十大趋势。

　　本次出版的蓝皮书，就是对王学东团队前期研究成果的总体回顾，以及对2020年中国空港经济区发展的最新研究成果。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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