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作业帮推出“免费答”功能 五大优势打造全年级全学科在线解题服务

2020年12月03日10:13  来源：中国网
 
原标题：作业帮推出“免费答”功能 五大优势打造全年级全学科在线解题服务

　　12月2日， K12在线教育平台作业帮宣布推出真人老师在线免费解题服务“免费答”，即将完成全年级、全学科全面覆盖，为更多学生提供优质、精准的教育服务。用户在作业帮现有题库内无法搜索到特殊题目的答案时，可一键求助，作业帮筛选的老师将在线快速准确地提供解题思路和解析辅导，帮助用户理解知识，养成良好的学习习惯。

　　据悉，作业帮App现有10万余名老师/高校学生24小时在线免费答，师资人数达到其他同类产品总和的10倍以上，不仅在国内首家实现18分钟内即时解答，还可以支持非活跃时段的学习需求，全面覆盖小初高全学段语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等全学科领域的学习。

　　图：作业帮App推出“免费答”功能

　　拍照搜题+真人出击 五大优势消灭学习痛点

　　作业帮App长期以3亿最全智能题库、0.8秒最快速度体验、95%以上搜题准确率占据K12类教育产品下载量第一。但在实际使用中，市面上的拍搜类产品仍有少量特殊题目无法进行响应，一些学生的个性化学习需求无法得到满足。

　　本次推出真人老师在线“免费答”，旨在为学生的特殊需求进行真人老师定制化服务。相比同类产品，作业帮“免费答”拥有快、准、全、多、广五大核心优势。

　　响应速度快。学生在搜索不到答案的情况下，可以一键求助，作业帮真人老师将在18分钟内即时在线解析完毕。

　　题目解析准。学生遇到不懂的问题时，仅靠文字解析并不能完全理解答案、掌握解题思路，作业帮真人老师将提供全面的解析思路。为了让学生享受到高效、优质的问答体验，作业帮制定了完整的质量标准，包含解答用纸、书写规范、解答准确性等内容，所有解答均经过审核，准确率高达97%以上。

　　题目覆盖全。作业帮App“免费答”功能即将全面覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等小初高学段全学科内容，覆盖多种题型，能够满足学生日常学习过程中的多元化需求。

　　真人老师多。目前作业帮上共有10万余名老师/高校学生提供在线解答服务，师资储备为其他同类产品总和的10倍以上。

　　覆盖时段更广。目前市面上同类产品，老师解答时间为每日8时-23时，但作业帮老师覆盖时间更广，可做到24小时在线(工作时段从8时持续到半夜1时，其他时段回复用时较长)，解决部分学生的燃眉之急。

　　据了解，经过前期测试和正式放量，目前作业帮“免费答”用户量及问答数据已稳居业内第一。

　　10万余优质老师学生在线免费答 40%来自一二线城市

　　提供高效、快速、精准的解题服务，离不开优质的师资团队。作业帮App上目前有超过10万名真人老师和高校学生，师资人数远超同类产品总和。为了保障优质、专业，40%以上真人老师来自一二线城市，60%的老师平均教龄在3年以上，还有200多名清北学霸和数万名高校大学生(985/211名校占比50%以上)，面向全国用户解答服务。

　　数据显示，在作业帮APP，每日有3万+名专业教师/高校学长学姐在线，全天均可提问，是业内唯一能保证有问必答的超级APP。

　　图：真人老师在线解答

　　依托于强大的名师资源，作业帮App在为学生提供精准答案的同时，还能给予解题方法上的指导，达到巩固知识点或查缺补漏的效果，让学生们不仅“知其然”，更能“知其所以然”。

　　“免费答”功能的推出，一方面，能够帮助学生切实掌握解题方法与知识点；另一方面，“人工智能+3亿海量智能题库+免费问答”的结合，将助力学生实现“发现自身薄弱环节”、“及时查漏补缺”、“系统强化知识体系”的正向循环。

　　通过打造更加强大、完整、专业的产品功能矩阵，作业帮将集合全国10万余名优质老师及大学生团队，为全国中小学生提供高效、便捷、普惠的一站式学习神器。

　　科技赋能教育 作业帮超级App提升在线学习体验

　　作为中国唯一一款月活过亿、进入全网Top 30的K12在线教育类App，作业帮凭借AI、大数据等前沿科技能力，不断更新迭代，打造了用户喜闻乐见、领先业内的众多刚需功能和场景，持续解决用户在线学习痛点。

　　在技术创新层面，作业帮拥有行业领先的“AI+大数据+直播”等数字教育全套解决方案。依托OCR文本识别、语音识别、语义识别等行业领先技术+行业最大3亿智能题库，拍照搜题响应速度和准确率稳居行业第一。

　　除了基础的拍搜能力，作业帮还通过不断地积累在AI方面的技术能力，在更多的场景中持续探索创新，比如整页拍摄，学生可以整页拍照之后按照题目进行检索；自动批改，准确识别学生的字迹，有效提升批改准确率等。

　　目前，作业帮已成中国最大的K12在线教育平台，旗下作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户设备超8亿，超级APP作业帮占据拍搜类77%以上份额，已在在线教育流量侧形成绝对优势。

　　未来，作业帮将继续推出新功能及服务，持续提升用户在线学习体验，激发优质教育创新供给，推动教育普惠。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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