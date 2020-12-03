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指数升至年内高点 我国物流业保持较好运行态势

2020年12月03日10:17  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月3日电 （记者乔雪峰） 12月2日，中国物流与采购联合会发布了11月份中国物流业景气指数，指数升至年内高点，显示物流行业加快回升，尤其是快递快运业业务量再创年内新高。

数据显示，11月份中国物流业景气指数为57.5%，较上月回升1.2个百分点，各分项指数均保持在扩张区间。

11月物流业景气指数加快回升 物流业保持较好运行态势

当前，物流业一头连着生产、一头连着消费，在市场经济中的地位越来越凸显。尤其进入现代社会，物流产业对国民经济发展的基础保障作用、战略支撑作用、先行引导作用愈发重要。

“11月份物流业景气指数加快回升，物流行业呈现出稳中向好的特点。” 中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为，从区域看，东中西部地区物流活动继续保持活跃，业务量继续保持回升的态势；从行业看，除铁路运输业高位略有回调外，其他行业均保持回升，尤其是快递快运业，在电商购物节的带动下，再创年内新高。从企业规模看，大中小微型物流企业均保持在景气区间，增势向好。

何辉指出，11月份中国物流业务总量指数回升，需求保持旺盛。11月份，业务总量指数回升1.2个百分点，为57.5%。具体来看，运输业、仓储业和邮政业均保持快速增长，显示出受电商活动影响，需求旺盛，物流业务活跃。另外，随着物流业务量的增加，物流服务相关设备利用率有所提高。

11月份中国物流库存周转次数指数和平均库存量指数均位于景气区间。11月份，库存周转次数指数为55.4%，平均库存量指数为53.4%，该两项指数保持在50%以上的景气区间，平均库存量指数的指数水平略低于库存周转次数指数的变化情况。表明经济活动活跃，消费需求旺盛，供需保持平衡，物流效率有所提升

从后期走势看，新订单指数为56.8%，业务活动预期指数为58.9%，物流业经济将保持较好的运行态势。

全社会货运量连续6个月正增长 物流业发展推动区域经济增长

物流是社会经济发展的基础性活动，自从人类社会有了商品交换，便产生了有意识的物流活动。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年。北京物资学院物流学院院长、教授姜旭表示，“十四五”时期将是我国物流业高质量发展、迈向现代化的重大转型期。“现代物流业发展不仅在于企业本身创造税收和就业，还可以促进区域内各相关产业产生更多的税收和就业，并推动区域经济较快增长。”

记者从国家发展改革委网站获悉，据有关部门统计，1-10月全社会累计完成货运量371.97亿吨，同比下降2.2%，降幅比前三季度收窄1.1个百分点。其中，10月份全社会完成货运量44.14亿吨，同比增长7.2%，增速比9月份加快1.6个百分点，连续6个月正增长。

北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、教授、博导张晓东则表示，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军第一个五年，迫切需要加快构建现代物流体系，推动物流业高质量发展和实体经济提质降本增效，促进现代物流业“由大到强”。

据中国物流与采购联合会发布数据显示，11月份中国公路物流运价指数为98.5点，比上月回落0.03%，比去年同期增长0.7%。从需求看，本月经济恢复态势进一步巩固，市场供需持续改善，需求加快回升，在年末扩大内需、释放消费带动下，本月公路物流需求稳中趋升。

从供给看，公路物流供给总体平稳。年末电商备货需求增长，部分区域、线路运力供给增加较为明显。

从后期走势看，预计四季度公路物流市场有望延续良好运行的态势，需求或将保持总体平稳、稳中趋升，运价指数可能呈现小幅震荡。

姜旭指出，可以看出推动现代物流业高质量发展，是形成强大国内市场、提升区域经济和国民经济综合竞争力的关键举措，是满足人民日益增长的美好生活需要、提高人民生活水平的重要手段，是深化供给侧结构性改革、提质增效的主要措施，也是我国经济加强内循环、创新外循环的主攻方向。

物流业发展质量显著提升 加快推动现代化经济体系建设

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。党的十八大以来，我国物流业发展质量显著提升，社会物流成本水平明显下降。国家物流枢纽等示范工程加快推进，物流基础设施网络逐步成型。

近日，中国物流与采购联合会发布数据显示，1-10月，全国社会物流总额为229.3万亿元，按可比价格计算，同比增长2.5%，增速比前三季度提高0.6个百分点。

其中，工业品物流总额为204.9万亿元，同比增长1.8%，增速比前三季度提高0.6个百分点；进口货物物流总额为11.6万亿元，同比增长9.0%，增速比前三季度降低0.4个百分点；单位与居民物品物流总额7.6万亿元，同比增长13.8%，增速比前三季度提高0.9个百分点。农产品物流总额3.8万亿元，同比增长0.9%，增速比前三季度降低1.4个百分点。

中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会副会长贺登才表示，党的十九大报告提出要加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设。这意味着从国家发展战略全局的高度，将物流与交通、电力、水利、信息等重大基础设施并列，强调了其基础性、战略性和准公益性地位。

贺登才指出，物流市场主体发展壮大，物流技术突飞猛进，信息化、自动化水平明显提升，新模式、新技术、新业态蓬勃兴起，现代物流体系高效有序运行，为我国成长为世界第二大经济体和第一大贸易国提供了有力支撑，对现代化经济体系建设、发展方式转变和人民生活改善发挥了重要作用。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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