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浦发信用卡牵手《国家宝藏》第三季 传承中华优秀传统文化

2020年12月03日15:19  来源：中国网
 
原标题：浦发信用卡牵手《国家宝藏》第三季 传承中华优秀传统文化

承载着中华文明的博大和灿烂，凝聚着众多观众的关注与期盼，《国家宝藏》第三季将于2020年12月6日起每周日晚八点半档在央视综艺频道播出，共话国宝前世今生，展示中华文明的灿烂成就，以及对世界文明的重大贡献，进一步探寻着华夏文明的无限可能。而作为《国家宝藏》第三季的特约合作品牌，浦发银行信用卡将与持卡人一同感悟传统文化的传承魅力，持续带来创新的金融文化体验。

据了解，《国家宝藏》第三季将于12月6日正式首播，持续10周共10期(含故宫、莫高窟、殷墟、孔府、兵马俑、三星堆、碑林、苏州园林、布达拉宫9个博物馆27件馆藏)，植根于中华文化宝库资源，演绎文物背后的历史故事，让观众在欣赏文物之美的同时，了解文物所承载的中华文化精神内核，引发大众对中华传统文化的重视。此次浦发信用卡与《国家宝藏》第三季携手合作，深度打造“金融+文化”特色内容，后续随着节目的播出，不仅会为大家带来精彩纷呈的国宝故事，还将在每期带来文化产品和文化周边权益惊喜。

《国家宝藏》作为备受市场和观众认可和喜爱的文化主题类系列节目，今年已经是第三季。节目前两季总收视率39.6%，收看观众突破5亿人次，累计15.6亿人次多终端观看支持。《国家宝藏》节目通过当代观众喜闻乐见的综艺节目形式，亲切讲述历史文化故事，让观众了解文物所承载的中华文明和中华文化延续的精神内涵，弘扬中华优秀传统文化。

近年来，浦发信用卡持续探索文化领域，从2018年开始陆续发布了故宫联名卡、名家书法主题卡、富春山居图主题卡、敦煌文化主题卡、布达拉宫文化主题卡、国潮卡等丰富的文化卡产品，持续拓展文化功能与金融服务的融合空间，助力中华传统文化的传承与发展，通过信用卡这一载体，让传统文化基因在新时代新环境下焕发新的活力。

行业观察人士指出，浦发信用卡不断拓展文化领域布局，将金融故事融入文化主题，通过金融创新延展文化合作，挖掘传统文化内涵和深刻价值。此次浦发信用卡与《国家宝藏》第三季节目的合作，进一步延续品牌文化特色，打造品牌文化辨识度，通过持续创新卡产品和文化权益，深化文化主题合作，建立起具有文化特色的信用卡品牌体系，努力讲好“金融+文化”的故事，满足用户对美好精神文化生活的追求。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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