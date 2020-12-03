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商务部：服务贸易呈现趋稳态势 知识密集型逆势增长

2020年12月03日16:21  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月3日电 （孙阳）12月3日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰介绍说，今年以来，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模有所下降，目前已呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。

“1-10月，我国服务进出口总额37257.8亿元（人民币，下同），同比下降16.1%。”高峰表示，前10月服务贸易主要有以下特点：

一是服务贸易逆差进一步减少。1-10月，我国服务出口15489.5亿元，下降1.8%；进口21768.3亿元，下降23.9%。服务出口降幅小于进口22.1个百分点，带动服务贸易逆差下降51.1%至6278.8亿元，同比减少6569.4亿元。

二是知识密集型服务贸易逆势增长。1-10月，我国知识密集型服务进出口16390.3亿元，增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升9.9个百分点。其中，知识密集型服务出口8609.4亿元，增长8.2%，占服务出口总额的比重达到55.6%，提升5.1个百分点。出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，增幅分别为27.2%、18.4%和14.4%。知识密集型服务进口7780.9亿元，增长8.4%，占服务进口总额的比重达到35.7%，提升10.7个百分点。进口增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务、保险服务，增幅分别为35%、23.4%和18.6%。

三是旅行服务进出口明显下降。新冠肺炎疫情对世界范围内旅行服务进出口造成严重影响。1-10月，我国旅行服务进出口8732.8亿元，下降47.1%，其中出口下降48.5%，进口下降46.9%。剔除旅行服务，1-10月我国服务进出口增长2.3%，其中出口增长4.8%，进口与去年同期基本持平。

(责编：孙阳、杨曦)
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