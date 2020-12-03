商务部：推动和支持自贸试验区高质量发展

人民网北京12月3日电 （孙阳）12月3日，商务部召开例行新闻发布会。新闻发言人高峰表示，商务部将会同有关部门，按照党中央、国务院决策部署，赋予自贸试验区更大改革自主权，加大对外开放压力测试力度，狠抓改革试点任务落实，形成更多可复制可推广的制度创新成果，推动和支持自贸试验区高质量发展，在构建新发展格局中走在前列。
据介绍，今年1-10月，前18家自贸试验区进出口总额达3.8万亿元人民币，占全国的14.8%；其中，浙江、河南、四川自贸试验区增速亮眼，进出口分别同比增长80.5%、52.9%和38.3%。前18家自贸试验区实际利用外资1310.1亿元人民币，占全国的16.4%；其中，海南、福建、上海自贸试验区增速显著，实际利用外资分别同比增长49.8%、46.5%、39.4%。
“今年以来，各自贸试验区积极克服新冠肺炎疫情影响，继续改革创新、大胆探索，营商环境持续优化，有效激发市场活力，尤其是在稳外贸稳外资方面作出了积极贡献。”高峰表示。
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财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
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两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】