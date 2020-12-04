品牌要和年轻人玩在一起（品牌论）

日前，B站公布“China-Z 100”榜单，评选出为中国年轻人带来生活品质提升的百大中国产品，并以此为基础，投票产生了最受年轻人喜爱的十大产品，引发年轻人群体和各大品牌广泛关注。

在当前消费升级的背景下，消费需求和消费结构发生深刻改变，年轻人群体成为社会主流消费群体。网络流行用语“Z世代”多用来形容“95后”“00后”群体。今年7月，苏宁金融研究院发布的《“Z世代”群体消费趋势研究报告》显示，“Z世代”人口约占全球总人口32%，中国“Z世代”群体规模已达2.75亿。面对这股巨大的消费能量，能否更好更快地观察年轻人的情绪、捕捉年轻人的内心，吸引年轻人的目光，成为各大品牌实现可持续发展、不被时代和市场遗忘的关键。

如今，越来越多的国产品牌在圈粉年轻人方面使出“浑身解数”，一些老品牌也推陈出新、大胆尝鲜，年轻一代消费者追捧国货的热情持续高涨。无论是卫龙推出“暴走漫画”包装、联名安踏打造“千禧鞋”，还是狼人杀限定版卡牌精心设计玩法规则、扩大玩家社交范围，从市场激烈竞争中脱颖而出的品牌一定是和年轻人真正玩在了一起，让他们享受到全新的消费体验。

和年轻人玩在一起，要倾听年轻人的心声，契合他们的真实需求。现实生活中，打着年轻人旗号营销而不被买账的品牌也有不少，归根到底是没有真正读懂这一群体。“Z世代”出生成长于互联网时代，追求品质、个性，善于分享、表达。元气森林凭借清新的包装与口感、无糖无脂零热量，深受年轻人喜爱，迅速走红。同时，其团队长期活跃在抖音、B站、小红书等年轻人聚集的社交平台，通过用户“种草”“安利”，品牌效应逐渐扩大。

和年轻人玩在一起，还要不断创造机会与他们互动，产生强烈的情感共鸣。互动性是互联网时代衡量一个品牌是否过气的标志，越有活力的品牌，越会与年轻人进行互动。现实压力下，年轻人群体拥有强烈的表达诉求，在充分了解这一诉求后作出的沟通互动往往最容易触动神经、直抵人心，大大提升对品牌的好感度与依赖感。“网红酒”江小白借助走心文案让人们感同身受，唤起了年轻人内心的情感共鸣和认同。文字此时化为连接品牌与顾客的桥梁，不仅好玩有趣，更是帮助年轻人表达出了自我。

没有品牌会一成不变。在这一过程中，品牌要做到“内外兼修”，既注重外在颜值，让人耳目一新，又不流于表面；既培育内在价值，增强客户黏性，又不过分迎合。没有人能永远年轻，但永远都有年轻人。年轻一代的审美观消费观将深刻影响消费市场未来走向，只有能和他们始终玩在一起，品牌才有望不断焕发出新的生机活力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)