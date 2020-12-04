“去通道”效果显著 融资类信托余额年内首降

北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）今年三季度信托行业整体表现情况数据现身，12月3日，中国信托业协会发布的《2020年三季度末信托公司主要业务数据》显示，今年三季度末，信托行业管理信托资产规模同比下降5.16%，季末余额较上季度末继续压缩，去“通道化”显著，融资类信托余额较二季度末减少4966.43亿元，是今年以来首次出现下降。在分析人士看来，融资类业务规模压降实属不易，结合一以贯之的降通道业务目标，展现出了监管疏堵结合把握恰当，也体现出信托行业快速适应业态转换的韧性。

今年三季度，在监管的不断引导下，信托行业资产规模进一步收缩，截至三季度末，信托行业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元，较年初减少7432.79亿元，同比下降5.16%，信托资产余额较二季度末减少4182.31亿元，环比下降1.97%，降幅比二季度扩大了1.75个百分点。

对三季度信托行业整体表现，金乐函数分析师廖鹤凯在接受北京商报记者采访时指出，信托行业资产规模继续小幅下跌，总体预期依然平稳，没有大的波动，展现出了监管疏堵结合把握恰当，也体现出信托行业快速适应业态转换的韧性。

虽然规模出现了收缩，但信托行业的经营收入依旧稳定增长，今年三季度，信托行业实现营业收入291.09亿元，同比增长6.75%，增速较二季度提升5.9个百分点。从利润总额来看，今年三季度，信托行业实现利润总额144.87亿元，同比下滑21.43%，降幅较一、二季度明显扩大。中国信托业协会特约研究员邓婷分析认为，利润总额下滑可能与信托公司加大资产减值损失计提力度有关。

自“资管新规”实施以来，“去通道”“降规模”就成为信托行业的主旋律。而强监管力度有增无减，融资类信托余额也在今年三季度首次出现下降，截至2020年三季度末，融资类信托余额为5.95万亿元，占比28.52%，较上年末提高1.53个百分点，较二季度末减少了4966.43亿元。今年一季度末融资类信托余额为6.18万亿元，二季度末上涨至6.45万亿元。

廖鹤凯进一步指出，从数据来看，融资类业务规模压降实属不易，结合一以贯之的降通道业务目标，全行业在平稳过渡上下了大力气，通过投资类业务的快速跟进，业务非标转标成果显著，维持了信托行业的总体规模。

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