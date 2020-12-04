政策力挺跨境电商 万亿级市场空间渐显

疫情之下，52.8%的高速增长成为我国跨境电商逆势增长的新标注。测算显示，中国跨境电商零售出口整体规模已超过1万亿元，2020年全球跨境电商交易规模有望达到12.7万亿元，今后仍将维持高速增长。

市场的集中爆发，离不开国家政策支持。今年以来，我国推出了多重举措推进跨境电商发展，从跨境电商综试区扩围，到海关监管新规出台，从外贸创新发展实施意见，到RCEP签署等。《经济参考报》记者获悉，目前相关部门以及跨境电商综试区正在就推进上述利好落地研究具体举措，其中跨境支付、电商平台、物流公司等多个产业链有望获得更多利好。

逆势高速增长

万亿级市场空间可期

在全球外贸整体遭受严重冲击的情况下，今年前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出口额逆势增长52.8%，达到1873.9亿元，成为我国稳外贸的重要力量。

近日发布的《跨境电商蓝皮书：中国跨境电商发展报告（2020）》（以下简称《报告》）指出，我国跨境电商市场迎来新的快速发展机遇期，预计2020年有望达到2800亿元，继续实现跳跃式增长。

市场分析同时指出，在统计口径之外，我国跨境电商市场规模早已超过万亿水平。不只中国市场高速增长，全球范围内的跨境电商空间也在迅速打开。上述《报告》指出，2020年全球跨境电商交易规模有望达到12.7万亿元，今后仍将维持高速增长。

eMarketer监测显示，到2023年，全球网络零售额将达到6.5万亿美元，在全球消费品零售总额中占比达到22%。

分析认为，跨境电商已经成为连接中国制造与全球消费的重要方式，发展还在起步阶段，还有巨大的市场空间待挖掘。

复旦大学特聘教授、中国金融四十人论坛学术顾问黄奇帆表示，尽管增长迅速，但总量还很小。到2019年底，全部的跨境电子商务B2C交易量1700亿人民币，加在一起算约250亿美元左右，只占我国进出口贸易4万多亿美元总量的不到1%。

“从这个角度看，跨境电商的潜力还没完全释放。”黄奇帆预判，到2035年50%外贸额有望通过跨境电商来完成。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇接受《经济参考报》记者采访时表示，随着世界经济一体化和数字经济时代的到来，跨境电商已经成为外贸增长的亮点和重要驱动力，将继续高速发展。

利好集中落地

带动行业更快发展

市场的快速成长，离不开国家政策支持。今年以来，我国跨境电商迎来诸多突破。上半年，国务院新批复成立46个跨境电商综合试验区，跨境电商综试区总数扩大到105个。随后，海关总署新增9710、9810两个监管代码，分别对应跨境电商B2B和海外仓模式。

最近重大利好接踵而至。11月9日，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，明确要促进跨境电商等新业态发展。11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，又进一步打开了市场增量空间。

数据显示，2019年，RCEP的15个成员国总人口约22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。

商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛在接受《经济参考报》记者采访时表示，RCEP框架内，商品关税和投资门槛降低、资金融通便利化、跨境数据流动及消费者权益保护规则的一致化等将进一步促进线上市场要素流转，从而激发巨大市场潜力释放。

值得注意的是，为了进一步抓住跨境电商发展先机，政策支持还在加码。海关总署政策法规司司长潘城对《经济参考报》记者表示，今年以来，海关监管创新为跨境电商发展提供了有力支撑。接下来，海关将与相关部门一起继续推动通关便利等营商环境改善，并以更多制度为跨境电商综试区等试点发展提供支持。

商务部表示，积极推动落实将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围，支持企业共建共享海外仓。继续通过扩大出口信贷投放等政策措施，支持各类主体创新商业模式，为跨境电商发展添动力、增活力。继续深化国际合作，积极参与跨境电商国际规则制定。

在李鸣涛看来，持续性支持政策出台，为我国跨境电商企业提供了稳定的政策环境预期，对于行业发展信心提升具有明显促进作用。同时，伴随利好陆续落地，跨境电商阳光化通道的吸引力会不断增强，引导跨境电商规范化发展。

创新平台积极探索

推动产业链协同发展

快速崛起的市场叠加国家政策支持，进一步坚定了各地发展跨境电商的信心。记者从杭州跨境电商综试区获悉，该区将进一步发挥首个跨境电商综试区先发优势，支持支付机构发展跨境支付业务，积极发挥银行卡清算牌照作用，发展多元化支付清算服务。支持跨境电商平台发展，鼓励传统贸易和生产型企业拓展跨境电商应用。加速构建全球智能物流枢纽，探索“互联网+口岸”新服务，发挥菜鸟、顺丰、圆通等总部（基地）作用，打造集海陆空运输、口岸服务、分拨转运、保税仓储、快递配送等于一体的全方位物流产业链体系。

这只是各地布局跨境电商发展的一个缩影。记者了解到，遍布全国的跨境电商综试区、自贸试验区、各类保税区以及海南自贸港等创新门户都在积极推动跨境电商发展，其中，跨境支付探索、电商平台发展、跨境物流建设等成为探索重点。

洪勇指出，各项建设的推进将使产业链上下游同时受益，对整个行业发展将起到协同推动效应。“随着跨境电商生态环境的不断优化，其在国际贸易中的渗透率将越来越高，交易规模和用户规模也将持续增长。”他说。

李鸣涛认为，未来伴随全球物流、支付、贸易便利化条件持续改善及全球数字化进程加速，跨境电商正面临更大的发展机遇期。

李鸣涛提出，跨境电商发展还有诸多环节待完善。例如，要加强跨境电商领域政策的协调落地。他进一步指出，可以依托各跨境电商综试区细化跨境电商领域各项政策实施细则，统一政策执行标准，让企业真正享受到国家在税收、结汇、通关等环节的政策红利。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)