商务部：服务贸易呈现趋稳态势 知识密集型逆势增长

商务部12月3日数据显示，1至10月，我国服务进出口总额37257.8亿元（人民币，下同），同比下降16.1%。剔除旅行服务，1至10月我国服务进出口增长2.3%，其中出口增长4.8%，进口与去年同期基本持平。商务部新闻发言人高峰表示，今年以来，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模有所下降，目前已呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。

数据显示，1至10月，我国服务出口15489.5亿元，下降1.8%；进口21768.3亿元，下降23.9%。服务出口降幅小于进口22.1个百分点，带动服务贸易逆差下降51.1%至6278.8亿元，同比减少6569.4亿元。服务贸易逆差进一步减少。

另外，知识密集型服务贸易表现抢眼，呈现逆势增长态势。1至10月，我国知识密集型服务进出口16390.3亿元，增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升9.9个百分点。

在旅游服务方面，高峰介绍，新冠肺炎疫情对世界范围内旅行服务进出口造成严重影响。1至10月，我国旅行服务进出口8732.8亿元，下降47.1%，其中出口下降48.5%，进口下降46.9%。剔除旅行服务，我国服务进出口增长2.3%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)