连降11个季度 我国信托资产规模下滑至20.86万亿

随着严监管的不断加码，信托行业管理规模正持续“缩水”。中国信托业协会12月3日发布的数据显示，截至今年三季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元，较上年末减少7432.79亿元。自此，自2017年四季度以来已连续11个季度下降。其中，颇受行业关注的融资类信托余额为5.95万亿元，较二季度末减少了4966.43亿元，是今年以来首次出现环比下降。
中国信托业协会特约研究员邓婷分析称，行业管理规模的持续下降主要是顺应监管导向，主动控增速、调结构的结果，表明行业正从注重规模转向注重发展质量。
邓婷表示，单一资金信托和事务管理类信托占比自2018年一季度以来已经连续11个季度持续下降，表明行业在坚定走去通道、提高主动管理能力的转型之路。
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