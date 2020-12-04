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全面注册制稳步推进 证券业或迎新一轮向上周期

2020年12月04日08:00  来源：经济参考报
 

　　2020年三季度证券行业净利润（亿元）同比持续改善

　　数据来源：中国证券业协会、中原证券

　　2020年二级权益市场指数高歌猛进。截至12月3日收盘，上证指数收报3442.14点，年内累计涨幅12.85%；创业板指数收报2712.52点，年内累计涨幅50.85%。此前的12月2日，上证指数一度攀升3458.79点，创下2018年2月6日以来新高。展望2021年，多机构预计，全面注册制的正式落地将奠定证券行业新一轮向上周期的基础。

　　证券公司三季报业绩亮眼。据招商证券统计，今年前三季度，上市券商合计实现营收3650亿元，同比增长28%；归母净利润1156亿元，同比增长40%，前三季度累计净利润已超去年全年水平。板块表现方面，截至12月3日收盘，申万二级证券行业指数年内上涨17.61%。

　　从具体业务来看，券商经纪业务仍有创收空间。招商证券指出，资本市场体量的扩张为整体交易金额中枢的抬升提供支撑。以240万亿的市值、年换手率顺应机构化趋势中枢降低至接近美国水平1.5倍计算，日均交易规模依然可以达到1.46万亿，即使净佣金率降低至万分之二，行业年度经纪业务收入将达1400亿左右，是证券公司收入的重要基本盘。

　　随着注册制改革进程的推进，券商投行业务有望再创新高。申万宏源表示，科创板和创业板推行注册制之后，IPO企业数和规模激增，未来全市场稳步推行注册制，券商投行业务成长空间巨大。而据同花顺数据统计，截至目前，年内IPO募集资金规模达到4341亿元；数量已达351家，而去年仅为203家。中原证券表示，试点注册制以来，证券行业经营业绩持续改善，2021年全面注册制的落地将为证券行业本轮上升周期奠定坚实的基础。

　　此外，在居民资产配置结构调整的浪潮下，大资管行业有望快速发展，券商财富管理业务和机构业务或将面临重要机遇期。招商证券指出，证券公司财富管理业务将从“流量模式”向“存量模式”过度。“流量模式”下投资的主动性在客户手上，而“存量模式”转型后，公司向客户稳定收取管理费，管理费模式能够战胜市场波动，进一步提升收入的稳定性。

　　信用业务方面，两融规模的持续走高或成为券商利息净收入增加的主要动能。华创证券表示，参考科创板融券业务发展情况，A股融券规模还有很大的发展空间，有助于平衡市场多空态势，也是增厚券商利息净收入的新来源。

　　机构预计，未来或将呈现头部券商航母化和精品券商差异化并存的格局。东莞证券表示，随着越来越多的境外金融机构进入境内市场，境内券商之间的竞争将日趋严峻，特别是中小券商需要“抱团取暖”。头部券商为了增强自身实力，会出现合并中小券商来扩展自身势力范围，同时也存在强强合并的可能。

　　中银证券指出，在监管推动打造航母级券商的大背景下，龙头券商有望享受持续且重大的政策红利，行业集中度或将保持上升趋势。板块估值已滑落到历史中枢，存在较大提升空间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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