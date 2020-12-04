报告：中国快消品市场 将延续“双速增长”

全球咨询公司贝恩与凯度消费者指数联合发布的《2020年中国购物者报告系列二》显示，受疫情影响，今年前三季度中国快速消费品市场整体销售额与去年同期近乎持平。长期来看，“双速增长”（即有些品类增长速度很快，有些增速放缓）将会延续，高端化和追求性价比两大趋势将同时并存。
报告指出，过去三年，在消费升级和高端化趋势的引领下，中国快速消费品市场连续实现了5%以上的增长，平均售价持续跑赢通胀水平。然而今年前三季度，尽管整体销量保持了2%的稳定增长（与2019年持平），但平均售价依然下降了2.1%。平均售价下降的主要原因在于疫情影响下，消费者购买了更多的中低端产品，且选择了促销更多的线上渠道购买。
研究显示，部分品类表现出强劲的增长。例如，在消费者囤积家庭必需品的需求推动下，家庭护理品类销售额同比增长9%。伴随健康生活理念持续升温和家庭消费支出比重日益增加，碳酸饮料品类的销量上涨了16%。
此外，报告还研究了各品类之间的差异化表现。例如，平均售价均有所下降的包装食品（-3.4%）和饮料品类（-4.1%）在销量方面的表现大不相同。由于消费者在疫情期间囤积了方便面、冷冻食品和其它主食类产品，包装食品的销量增长7.2%，是2019年同期的三倍有余。而饮料品类则由于社交消费场景的减少，销量下降了1.6%。（金辉）
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】