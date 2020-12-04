报告：中国快消品市场 将延续“双速增长”

全球咨询公司贝恩与凯度消费者指数联合发布的《2020年中国购物者报告系列二》显示，受疫情影响，今年前三季度中国快速消费品市场整体销售额与去年同期近乎持平。长期来看，“双速增长”（即有些品类增长速度很快，有些增速放缓）将会延续，高端化和追求性价比两大趋势将同时并存。

报告指出，过去三年，在消费升级和高端化趋势的引领下，中国快速消费品市场连续实现了5%以上的增长，平均售价持续跑赢通胀水平。然而今年前三季度，尽管整体销量保持了2%的稳定增长（与2019年持平），但平均售价依然下降了2.1%。平均售价下降的主要原因在于疫情影响下，消费者购买了更多的中低端产品，且选择了促销更多的线上渠道购买。

研究显示，部分品类表现出强劲的增长。例如，在消费者囤积家庭必需品的需求推动下，家庭护理品类销售额同比增长9%。伴随健康生活理念持续升温和家庭消费支出比重日益增加，碳酸饮料品类的销量上涨了16%。

此外，报告还研究了各品类之间的差异化表现。例如，平均售价均有所下降的包装食品（-3.4%）和饮料品类（-4.1%）在销量方面的表现大不相同。由于消费者在疫情期间囤积了方便面、冷冻食品和其它主食类产品，包装食品的销量增长7.2%，是2019年同期的三倍有余。而饮料品类则由于社交消费场景的减少，销量下降了1.6%。（金辉）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)