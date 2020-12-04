疫情助推网购需求 美物流业不堪重负

新冠肺炎疫情令今年美国假日购物季网购比例大增，但物流和仓储等配套服务缺陷却显露出来，部分物流企业甚至宣布停运部分商品。

据外媒报道，联合包裹服务公司（UPS）本周对盖璞和耐克等大型零售商实施发货限制，这是疫情助推的网购季正使快递网络濒临极限的初步迹象。

据《华尔街日报》报道，UPS本周通知美国各地司机暂停在六家零售商收取包裹，包括户外品牌L.L.Bean和梅西百货等。

报道称，物流企业采取这一举措迫于无奈，由于新冠肺炎疫情令今年购物季的商店客流量大幅下降，零售商更多地依赖快递公司投递网上订单，这一趋势正改变零售商业模式。

一些司机表示，他们从未在之前的节日期间见过这种暂时性的发货限制，这表明UPS正在调节其网络中的包裹流量，以期能够在一年中最繁忙的发货周保持精准投递。全美零售商联合会估计，在包括黑色星期五和网络星期一在内的五天时间里，网上购物同比跃升了44%。

UPS的一位发言人表示，一旦有更多运力，公司将恢复正常收取包裹。发言人称，发货水平通常在感恩节后的一周内飙升，然后小幅下滑，随后在圣诞节的前一周再次大幅增长。

“尽管新冠肺炎疫情、美国大选等不确定事件影响消费者购物行为，我们仍预计从现在到圣诞节将出现创纪录的电商销售额，”奥多比部门主管泰勒·施雷纳这样认为。

有迹象表明，一些电商的仓库已经难以应对物流增加的负荷。数据显示，一些著名零售商的在线购物网站在假日购物季发生的错误量已经比去年同期高出39%。

拥有自己物流服务体系的电商亚马逊也受到影响，其公司在美国各地的仓库和配送站已经满负荷运转。亚马逊第三方卖家日前表示，现在许多商品需要一周甚至更久才能送到客户手中，而平时这些商品的交付时间只需要一两天。来自加利福尼亚州、得克萨斯州、威斯康星州和佛罗里达州的商家表示，他们不得不另找其他渠道运送平时由亚马逊物流负责的商品。

亚马逊发言人在一份电子邮件声明中说，第三方卖家面对的个别情况并不一定是普遍问题。他说：“我们没有改变向客户交付产品的方式。我们仍如往常一样，通过最低价格、最快交货速度和最高销量等多种因素来综合权衡产品供应。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)