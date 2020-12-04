苹果因“降速门”在欧洲多国面临诉讼

据外媒报道，当地时间12月2日，欧洲消费者权益组织（Euroconsumers）称已经在比利时、西班牙，并计划未来几周在意大利和葡萄牙对苹果公司提起诉讼，要求赔偿约1.8亿欧元，理由是苹果公司涉嫌欺骗用户下载有意减缓iPhone速度的软件更新。

欧洲消费者权益组织政策及执行主管埃尔斯·布鲁格曼表示：“苹果公司推出软件更新，是为了掩盖电池的问题，他们知道这会降低手机的速度，从而鼓励消费者购买新智能手机。”在本次的四起诉讼中，涵盖了2014年至2020年间在上述四国销售的约300万部iPhone 6、iPhone 7和iPhone SE机型。

报道称，在此前的iOS 10.2.1版本中，苹果在其中加入了一个新的硬件管理工具，负责限制由于受到电池老化而续航不足的手机CPU性能。在更新时，苹果只提到了会 “改善工作负载高峰期的电源管理，以避免iPhone的意外关机”，但全然没有告知消费者新的更新会导致系统运行速度降低，并使消费者的实际体验下降。

苹果公司在一份回应上述最新诉讼的声明中表示：“我们从未——也永远不会——故意缩短任何苹果产品的使用寿命或降低用户体验，以推动客户升级换代。”

专家指出，个别国家的上诉可能会导致“雪球效应”，经验表明，如果一个欧洲国家采取主动，其他国家就会效仿。今年2月，法国监管机构因苹果误导消费者而对其罚款2500万欧元。此前，意大利反垄断机构对苹果公司处以1000万欧元的罚款，因为软件升级导致智能手机“严重故障，大幅降低性能”。

上个月，苹果公司同意支付1.13亿美元，与来自美国33个州和哥伦比亚特区的指控达成和解。该指控称苹果通过秘密让iPhone降速来掩盖其电池问题，并以此促使用户购买新手机。报道称，这项和解包括向亚利桑那州支付500万美元，向苹果公司总部所在地加利福尼亚州支付2460万美元，向得克萨斯州支付760万美元。

2017年12月，苹果承认其借助软件升级减慢旧款手机运行速度的行为，并罕见地表示了道歉。一些用户认定苹果借减慢旧款手机运行速度来诱使人们购买新款手机，因而发起集体诉讼。今年3月，苹果就“降速门”集体诉讼与美国国内消费者达成和解，同意赔偿最多5亿美元。圣荷西《水星报》报道称，原告将这起诉讼称为“史上最大的消费者欺诈案之一”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)