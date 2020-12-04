内外需求均有改善 商务部:全力冲刺外贸促稳提质目标

本报讯 近来，中国外贸持续回稳向好不断迎来新注脚--中国集装箱行业协会日前表示，自7月以来，由于中国出口货运量急剧上升，出口集装箱需求猛增，外贸物流领域普遍出现集装箱箱源紧缺、运费飙升的现象，协会号召集装箱全产业链企业投入到稳外贸行动中来。

如何看待当前的外贸形势？“今年以来，为应对新冠肺炎疫情给外贸发展带来的严峻挑战，按照党中央决策部署，国务院先后出台一系列稳外贸政策措施，中国外贸持续回稳向好，对保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏发挥了重要作用。”在12月3日商务部例行发布会上，新闻发言人高峰列举了一组数据：今年1-10月前18家自贸试验区进出口总额达3.8万亿元，占全国的14.8%，其中浙江、河南、四川自贸试验区进出口同比分别增长80.5%、52.9%和38.3%；1-9月全国市场采购贸易方式出口5098.6亿元，同比增长35.5%；根据国家统计局发布的数据，11月中国制造业采购经理指数新出口订单指数和进口指数分别为51.5%和50.9%，分别比10月提高0.5和0.1个百分点，“说明内外需求均有所改善”。

高峰亦强调，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求总体不振，产业链供应链循环仍存堵点，贸易保护主义抬头，中国外贸发展仍然面临诸多不确定、不稳定因素。“商务部将持续扎实推进各项工作，全力以赴实现全年外贸促稳提质目标。”

对于业界关注的外贸物流问题，高峰直言，受疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题。“运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本，降低了物流效率。商务部将会同有关部门，在前期工作的基础上继续加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能；同时加大市场监管力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。” （魏 桥）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)