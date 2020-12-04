原标题：报告预计：明年中国商品房销售均价延续结构性小涨

中新社北京12月3日电 (记者 庞无忌)中指研究院常务副院长黄瑜3日在北京发布《中国房地产市场2020总结&2021展望》报告。该报告预计2021年中国房地产市场将呈现“销售面积小幅调整，均价平稳上涨，新开工维持高位，投资中高速增长”的特点。

黄瑜在当日举办的2020中国房地产大数据年会上表示，根据“中国房地产业中长期发展动态模型”分析，2021年，“三稳”调控目标下，受地价持续上涨影响，房价将保持平稳上涨态势。经济增长、货币因素对房价形成支撑，同时地价的稳定上升使得房价有了基本面的托底。

报告预计，全国商品房销售均价上涨3.9%-5.9%。黄瑜指出，其中有结构性的原因，除东部地区的部分三四线城市外，明年中国大部分三四线城市房价并不具备上涨动力。一二线由于结构性的原因占比提升，从而带动均价上升。

随着疫情影响逐步消退，中国百城新建住宅价格累计涨幅已超去年同期水平，房价下跌城市数量占比仅两成左右，整体价格稳中有升。7月以来，中国部分热点城市受政策收紧影响，房价归于平稳；三四线代表城市新房价格累计涨幅收窄幅度最为明显，整体保持在低位。

从销售量来看，报告预计，明年楼市销售面积出现小幅调整，房地产行业信贷环境收紧，将推动需求释放更趋理性，预计2021年全年商品房销售面积下降2.3%-3.8%。黄瑜表示，虽然预测有小幅下滑，但全国商品房销售面积或仍保持在16.5亿-16.8亿平方米，这仍然是一个比较高的数字。

展望“十四五”，黄瑜表示，预计未来5年商品住宅市场复合增速年均下降3.7%，销售额将稳步提升，复合增长会保持1.8%左右。

总量稳定的同时，房地产业或将发生转型。中国住房和城乡建设部政策研究中心原主任秦虹在此间表示，这期间，房地产要和实体经济均衡发展，回归到房地产业的本质特征，这意味着房地产未来要和城市所承载的产业和人口共兴衰。同时，“十四五”期间官方会对房地产业树立底线思维，防风险。(完)

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