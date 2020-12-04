我国海上最大高温高压气田投产

本报讯 11月25日，记者从中国海洋石油集团有限公司（下称“中国海油”）获悉，我国海上最大高温高压气田东方13-2气田已成功投产。该气田的投产进一步验证了中国海油30余年“淬炼”的海上高温高压气田勘探开发技术的科学性、先进性，对于进一步开发海上油气资源、建设海洋强国、保障国家能源安全具有重要意义。

“该气田预计高峰年产气超30亿方，年产气量可供100万人使用15年。投产后通过海底管线将清洁天然气直供华南和海南地区，为粤港澳大湾区、海南自贸港建设注入绿色动能。” 负责该气田具体开发工作的中国海油有限湛江分公司总经理杨云表示。

据介绍，东方13-2气田位于海南东方市以西120公里的南海莺琼盆地地层深处。在盆地埋深2000米左右的常温常压地层，中国海油上世纪90年代发现并投产了东方1-1等多个气田。而盆地埋深3000米以下地层，是全球三大海上高温高压区域之一，温度达150摄氏度以上，压力系数超1.8，在这里勘探开发油气属世界级难题。

上世纪80年代多家国外石油公司来此勘探，因地质认识难度大、钻井成本高、风险大，均以失利退出。中国海油持续攻关，创新高温高压天然气成藏理论，攻坚钻井技术，2010、2012年先后发现东方13-1、13-2两个气田，莺琼盆地中深层开发迎来勘探的春天。经过深入攻坚，我国成为世界上少数系统掌握高温高压气田勘探开发技术的国家之一。

东方13-2气田储量规模大、天然气品质好，但天然气所在地层温度、压力高，工程建设、投资规模、开发风险大。中国海油有限湛江分公司坚持问题导向，利用国内外两种资源，进一步强化科研攻关，誓要攻克难关，再下一城。

2015年东方13-2气田正式开工建设。针对钻井作业风险和技术难题，公司携手国内科研院所与企业，淬炼了一套整体水平达到国际先进的钻完井技术体系，确保了27口高温高压大位移水平井的高效实施。工程建设方面，引领国内企业大胆创新，实现了关键设备的国产化；采用一体化技术、高位浮托法建造并安装了2座生产平台。其中一座平台，重量相当于一艘轻型航母，是南海西部规模最大、工艺流程最复杂的平台。生产工艺方面，实现了实时远程油嘴控制和环空压力监测以及精准水合物防治。历经5年“战役”，东方13-2气田最终高效投产，产量超预期。

中国海油董事长汪东进表示，着眼于国内国际发展的两个大局，中国海油始终保持增储上产的战略定力，持续提升国内油气勘探开发力度, 保障国家能源安全，积极落实“六稳”“六保”工作要求，服务和融入国家战略，持续推动我国海洋石油工业的高质量发展。

（吴莉）

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