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报告：中国高净值人群消费价格总水平涨3.4%

金辉

2020年12月04日10:37  来源：经济参考网
 

　　中信保诚人寿与胡润研究院日前联合发布的《2020中国高净值人群品质生活报告》显示，与去年相比，2020年中国高净值人群消费价格总水平上涨了3.4%，涨幅继去年下跌后呈恢复上升态势。

　　报告显示，过去十年来，高净值人群消费价格涨幅比居民消费价格涨幅累计高出9个百分点，其中高净值人群消费价格累计涨幅为37%，居民消费价格累计涨幅为28%。

　　此次受访的高净值人群平均家庭年开销金额为175万元，在房产、健康与管家、教育、旅游、手表和珠宝、配饰和护肤品、汽车、游艇和公务机、休闲生活、烟酒茶、婚宴等11个大类中，中国高净值人群消费价格水平上涨的主要因素有所变化。2011年主要由游艇和飞机价格拉动；2012年、2013年主要由旅游价格拉动；2014年、2017年主要由房产价格拉动；2015年主要由婚宴价格拉动；2016年主要由房产、健康与管家价格拉动；2018年主要由烟酒茶价格拉动；2019年主要由教育价格拉动。

　　“今年与高端消费者相关的129个商品价格平均比去年上涨了3.4%，高出同期居民消费价格指数一倍，主要拉动因素有疫情背景下国际机票价格的猛涨，以及消费意愿的提升推动了高端白酒、黄金价格的上涨等。”胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示。

　　在11个大类中，十年累计涨幅前3位的分别为：房产（65%）、教育（62%）、配饰和护肤品（52%）。过去十年，房产的涨幅在2017年达到顶峰（17%），而2012年是涨幅最低的一年（-2.4%）；在所有大类中，教育是唯一没有下跌的类别，2017年是涨幅最小的一年（1.2%）；配饰和护肤品在2015年下跌过（-2.9%）。

　　调研发现，近几年，高净值人群在规划子女教育的过程中，对于成绩以外的兴趣爱好培养也逐渐重视，尤其是钢琴、高尔夫、冰球、马术。（金辉）

　　

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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