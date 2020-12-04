“国际创新创意产业投资合作促进中心长三角分中心”在苏州成立

人民网北京12月4日电 （孙阳）12月1日，由商务部投资促进事务局、北京电子城高科技集团股份有限公司和苏州相城经开区三方合作共建的“国际创新创意产业投资合作促进中心长三角分中心”（以下简称“长三角分中心”）在苏州相城区正式揭牌成立。商务部投资促进事务局局长刘殿勋、苏州相城区委书记顾海东、电子城高科总裁龚晓青出席仪式并致辞。

刘殿勋局长在讲话中简要分析了当前国内外经济发展现状和趋势，并表示作为国家级投资促进机构，商务部投资促进事务局多年来始终坚持以产业为主线，积极探索“专业化、国际化、市场化”的投资促进平台建设，旨在为国内外投引资者建立顺畅、精准的对接渠道。刘殿勋说，“长三角分中心”在相城的设立，是为地方提供投资促进服务的一个创新成果，同时又是一颗种在相城、种在长三角的希望之种，通过集聚金融、科创、人才等要素资源，充分整合并发挥各方优势，慢慢发展壮大，最终成为引领长三角区域产业集聚发展的示范样板。

相城区委书记顾海东首先介绍了相城的核心区位优势和已拥有的国家高铁枢纽、中日地方合作平台、法定数字货币试点及虹桥-相城一体化的“四大国家级战略优势”。他表示，今后相城将全力支持“长三角分中心”的运营，以全方位优质高效的政务服务，为分中心的发展创造良好环境。

北京电子城高科技集团股份有限公司副董事长、总裁龚晓青表示未来将在商务部投资促进事务局的指导下，积极发挥自身在科技发展空间营造、科技发展助推服务，以及科技资源资本运作整合等方面优势，将“国际创新创意产业投资合作促进中心长三角分中心”打造成具有国际影响力、专业服务能力和推动产业发展能力的综合性产业标杆品牌。

(责编：孙阳、刘阳)