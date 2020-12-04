推进都市圈发展 发改委部署加快三大区域轨道规划建设

人民网北京12月4日电 （记者乔雪峰） 近日，国家发展改革委组织召开专题会议，全面部署加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路规划建设，整体推进三大区域轨道上的城市群、都市圈发展，打好打赢三大区域城际铁路和市域（郊）铁路建设攻坚战。

会议指出，推进实施京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设是党中央着眼社会主义现代化全局建设作出的重大战略部署。三大区域是我国最重要的城市群、都市圈，发展以轨道交通为骨干的现代化综合交通网络，条件最为成熟、需求最为迫切，既利当前、又利长远。加快城际铁路和市域（郊）铁路建设，是推动实现三大区域协调发展的重要支撑，是促进构建新发展格局的有力抓手，是补齐区域综合交通运输短板的必然举措。

会议要求，要准确把握推进三大区域城际铁路和市域（郊）铁路建设的重点任务。

一是准确把握“十四五”建设目标。未来五年，三大区域计划新开工建设城际铁路和市域（郊）铁路约1万公里，到2025年基本形成区域城际铁路和市域（郊）铁路骨架网络，形成城市群1-2小时交通圈和都市圈1小时通勤圈。

二是准确把握重点建设任务。梳理明确三年开工项目计划，建设总规模约6000公里，加快建设一批条件相对成熟的城际和市域（郊）铁路项目。

三是准确把握功能定位。要把握好城际铁路功能定位和建设标准，加强市域（郊）铁路的统筹规划和设计建设，实现铁路建设与城市融合和多网融合，科学规划项目建设。

四是准确把握土地综合开发。对新建城际铁路和市域（郊）铁路项目上盖开发、既有铁路用地综合利用等其他开发方式进行深入研究，探索城镇化地区铁路综合开发新模式。

会议强调，要强化精准施策，狠抓落地见效，齐心协力打好三大区域城际铁路和市域（郊）铁路攻坚战。

一是建立高效协同推进机制。压实相关地方和国铁集团主体责任，加强统筹协调，充分发挥既有的铁路建设项目前期工作协商机制作用，将三大区域城际铁路和市域（郊）铁路项目纳入机制重点推进。

二是完善年度滚动实施方案。建立年度动态滚动更新的重点项目库，形成明确清晰、环环相扣的任务书和工作台账，加强统筹调度，确保各项任务落实落地。

三是加快推进项目前期工作。做深做细可研方案，充分比选论证线路走向、站点设置、主要技术标准等，尽早稳定项目建设方案，加快前置要件审批。

四是做好项目建设和运营管理。坚守质量安全底线，牢固树立风险意识，稳妥扎实推进铁路建设。积极做好运营管理，研究打破传统运营模式，开展试点示范，促进运输业务市场主体多元化和适度竞争。五是做好建设资金保障。充分用好财政资金和社会资金，多方式、多渠道筹措建设资金，积极创新投融资机制，吸引社会长期资本参与项目建设。

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