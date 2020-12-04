秋粮收购渐入高峰 主产区入统企业已累计收购秋粮6803万吨

人民网北京12月4日电 (记者庄红韬)“秋粮收购渐入高峰，总体进度明显快于上年。”在3日召开的新闻通气会上，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍秋粮收购进展及政策性粮食销售等情况时表示，截至11月底，主产区入统企业已累计收购秋粮6803万吨，同比增加1190万吨。

秦玉云表示，随着今年秋粮集中大量上市，收购进度进一步加快，市场形势出现了一些新变化。综合各方面情况，秋粮收购主要呈现以下几个特点：

一是秋粮收购进展顺利。据统计，截至11月30日，主产区入统企业累计收购秋粮6803万吨，同比增加1190万吨。

二是售粮农民对收购价格总体满意。今年以来，国内主要粮食品种价格均有所上涨。据监测，目前主产区中晚籼稻和粳稻平均收购价格分别为每吨2782元、2775元，与上周基本持平；玉米2405元，上涨1.4%；大豆5100元，上涨2%。从调研情况看，农民对当前粮价普遍认可。

三是市场化收购占据主导地位。今年夏粮和早稻收购中，启动托市预案的范围较往年大幅缩小，市场化收购价格高，有利于农民增收。秦玉云表示，预计今年中晚稻市场化收购也将成为主流。

四是收购高峰早于往年。今年粮食市场行情较好，贸易企业、加工企业入市积极性高，经纪人参与收购也比前两年更活跃，再加上农民认可当前市场价格，秋粮刚一上市就很快迎来了售粮高峰，较往年有所提前，收购进度明显快于上年。

五是不同品种差异化特点明显。秦玉云介绍，今年玉米收购是近几年同期进度最快的，目前已收购3446万吨，同比增加1557万吨。中晚稻受灾情影响上市有所推迟，目前中晚籼稻、粳稻分别收购1839万吨、1408万吨，同比略慢一些，属于正常收购水平。国产大豆今年价格上涨较多，前期农民存在一定的等待观望心理，收购进度偏慢，但近期惜售心理已有所减弱，售粮进度较此前明显加快。

秦玉云指出，今年以来，国家粮食和物资储备局会同有关部门认真贯彻中央“六稳”“六保”决策部署，根据粮食市场形势变化，适时采取针对性措施加强调控，分时分区分品施策，灵活安排库存粮食投放，取得了较好效果。截至目前，今年已通过国家粮食交易平台累计销售政策性粮食超过1亿吨，有效保障了市场供应。

他表示，下一步，国家粮食和物资储备局将着重做好以下几项工作：全力抓好秋粮收购；继续组织好政策性粮食销售；合理把握政府储备吞吐节奏；强化监测预警和监管。

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