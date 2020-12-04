人才不止是“打工人” 绿瘦用“新”构建后疫情时代人才管理新模式

“早安，打工人！”这句既贴心又带点自嘲意味的问候语，最近稳坐网络热词榜首位。
“打工人”热词背后，是后疫情时代严峻的就业形势和职场危机感。
据BOSS直聘《2020春招就业市场追踪报告》显示，春节后第三周，2020年就业市场总体招聘需求同比下降34%，面向2020年应届生的岗位需求同比下降44%。
虽然部分行业人力需求下降，但大健康行业却逆市爆发，人才需求量激增。
据中国科学技术战略研究院预测，至2020年，整个大健康产业的规模将超过10万亿元。北大卫生经济研究中心研究员陆志方博士，用"井喷"二字形容目前大健康产业对人才的需求。“人才奇缺，局面尴尬”、“等风来、等人来”也被多位专家用来形容人才紧缺的窘境。
因此，在健康领域的HR眼里，人才从来都不止是“打工人”。在12月1日，在被誉为人才管理届“奥斯卡”的第六届未来人才管理论坛及颁奖典礼上，绿瘦、三七互娱、侨鑫、碧桂园等知名企业高管齐聚，共同探讨后疫情时代人才管理策略。
“在疫情下，绿瘦业务逆势增长，人员岗位需求量增加，人力资源严重不足，我们做了一个新尝试，就是“去人力资源化”。即是，人力资源的权限功能，分散到各业务部门，采用内推式招聘，鼓励员工推荐，把评估绩效与薪酬权限下放到各部门领导，人才评测的方法也同样传授各部门。”在人才管理论坛圆桌论坛上，绿瘦健康产业集团高管分享了应对大健康行业人力需求井喷下的新“姿势”。
人才管理圆桌论坛
据六度推内推研究院发布的《2020内推招聘调研报告》显示，75.2%企业开展过内推招聘，19.3%企业正在考虑内推招聘。有92%HR认为，疫情后内推式仍是招聘渠道创新的首选。
“绿瘦作为大健康行业的先行者之一，坚持以科学管理体重，通过“五力合一科学服务”精细化模式服务国民体重管理，在人力资源上亦是如此，精细化管理每个岗位上人才，发掘人才更多可能性。“绿瘦高管表示，疫情带动线下业务向线上靠拢，直播、在线咨询等人才培养是人力资源管理的突破口之一。
“以健身运动为例，经挖掘和培养，绿瘦减肥训练营的教练们纷纷变身网红主播，引导用户们在家里实现“居家1㎡ 健身”，收获用户好评。”
据了解，作为人才管理行业中颇具影响力的盛会，第六届未来人才管理论坛暨HeRo中国人才管理典范企业颁奖典礼为华为、阿里、京东、小米、顺丰、绿瘦等知名企业颁发了奖项。绿瘦凭借上线全新e-HR系统、建立智慧档案管理、全面推行人力资源数字化能突出成果获颁“人才管理创新典范奖”。
绿瘦集团高管展望2021年时表示，未来阶段的人力资源管理需要把重点放在“模式”上，打破“边界”，促进内外部门的融合，助力集团业务发展。明年绿瘦将会在组织资源整合的方向上持续发力，主动思考、提前应对，用数字化科技精准识别集团发展所需要的人才。
充满挑战和机遇的2020年即将过去，绿瘦作为大健康行业的先行者之一、国民体重管理服务商，坚持走 “新”的道路，以创新引导人力资源管理与发展，为大健康行业培养优秀人才，持续为国民提供优质体重管理服务。
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