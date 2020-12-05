人民网>>财经

1-10月，脱贫攻坚税收优惠政策促减税超950亿元——

财税“真金白银”助力脱贫（锐财经）

本报记者 汪文正

2020年12月05日05:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，在江苏省如皋市瀚皋机械设备有限公司生产车间内，税务局工作人员在对出口产品订单量及生产情况进行实地了解，同时宣传税收政策红利，助力企业解决生产经营中的涉税问题。
　　徐 慧摄（人民视觉）

　　今年以来，福建省霞浦县税务部门全力优化出口退税流程，有效缓解企业资金压力，助力企业顺应形势开拓海内外市场。1-10月，霞浦县共办理出口退税1.46亿元。图为福建省海洋丝路渔业有限公司员工在加工出口美国的大黄鱼。
　　新华社记者 宋为伟摄

　　日前，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍财税支持脱贫攻坚情况。最新数据显示，今年中央财政专项扶贫资金达1461亿元；1-10月脱贫攻坚税收优惠政策促减税超950亿元；扶贫资金监管水平全面提升；资产收益扶贫提升财政资金“造血”功能……这些，都对脱贫攻坚起到了重要作用。

　　财政投入精准强力

　　财政部副部长程丽华在发布会上介绍，近年来财政部门全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。

　　投入力度持续加大。2016-2020年，连续5年每年新增中央财政专项扶贫资金200亿元，2020年达1461亿元。今年一次性安排综合性财力补助资金300亿元，支持补齐挂牌督战地区脱贫攻坚短板弱项。在分配农业、教育等行业转移支付时向贫困地区、贫困人口倾斜。通过城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂政策筹资1896亿元用于支持脱贫攻坚和乡村振兴。通过贷款贴息、风险补偿，引导金融机构投放扶贫小额信贷6000多亿元。

　　投入精准性显著提高。重点支持解决“两不愁三保障”突出问题，加大对重点地区的支持，2018-2020年共安排支持“三区三州”等深度贫困地区增量资金2800多亿元。

　　政策体系不断完善。不断提高财政支持政策的针对性和实效性。深入推进贫困县涉农资金整合试点，探索开展资产收益扶贫模式，运用政府采购政策支持消费扶贫。

　　资金安全性进一步加强。实施扶贫项目资金全过程绩效管理，推进扶贫资金项目公开公示，探索建立扶贫资金动态监控机制。

　　在开展资产收益扶贫方面，财政部农业农村司司长吴奇修介绍，资产收益扶贫提升了资金使用效益，强化了产业辐射带动作用，发展壮大了贫困村集体经济。“财政资金投入的‘造血’功能明显提升，贫困群众获得感明显增强。”吴奇修说。

　　在强化扶贫资金监管方面，随着财政扶贫资金管理制度的不断健全，财政扶贫资金违规违纪问题明显减少，扶贫资金使用的安全性、规范性明显提升。

　　税收优惠落实落细

　　看税收减免数据，今年1-10月，税务部门落实支持脱贫攻坚各项税收优惠政策实现减税950多亿元，同比增长38%，有力推动贫困地区脱贫脱困。看增值税发票数据，832个贫困县今年1-10月销售收入同比增长13.3%，充分反映新冠肺炎疫情特殊背景下，贫困地区经济恢复发展取得良好成效。

　　国家税务总局总经济师王道树介绍，支持脱贫攻坚的税收优惠政策包括6个方面：

　　——支持贫困地区基础设施建设，对农田水利、农村饮水安全工程等建设运营给予税收减免，优化贫困地区经济社会发展环境。

　　——推动涉农产业发展，实施“公司+农户”经营模式减免增值税和企业所得税、农林牧渔项目减免企业所得税等一系列税收支持政策。

　　——激发贫困地区创业就业活力，实施小微企业普惠性税收减免，加大重点群体创业就业税收优惠政策力度，将建档立卡贫困人口纳入税收优惠政策适用范围。

　　——推动普惠金融发展，通过免税、减计收入、准备金税前扣除、简易计税等多种方式，以农户和小微企业为重点对象，鼓励金融机构和保险、担保、小额贷款公司加大对扶贫开发的金融支持力度。

　　——促进“老少边穷”地区加快发展，实施西部地区、民族地区、新疆困难地区等区域性税收优惠政策，对易地扶贫搬迁给予所得税、契税、城镇土地使用税、印花税等方面的减免。

　　——鼓励社会力量加大扶贫捐赠，实施企业扶贫捐赠支出准予在企业所得税前据实扣除、扶贫货物捐赠免征增值税等政策，广泛引导社会力量积极参与脱贫攻坚。

　　保持政策总体稳定

　　不过，在执行过程中，一些地方补贴资金的发放依然不够规范，存在截留、挪用等问题。为此，财政部等七部委日前印发《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，建立健全监管长效机制。

　　“到2023年实现所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过‘一卡通’相关的方式发放。中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成，实现‘一张清单管制度、一个平台管发放’。”财政部监督评价局局长郜进兴说。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。下一阶段，在防止返贫和乡村振兴方面还将有哪些财税政策支持？

　　“脱贫攻坚过渡期内，财政支持政策总体保持稳定。在此基础上，将根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，为做好衔接工作提供资金保障。”程丽华说。

　　贫困县摘帽以后，包括税收在内的相关帮扶政策也会从攻坚战转入常态化。“下一步，税务部门将着力建立完善巩固脱贫攻坚成果的长效机制，对已脱贫摘帽的贫困县、贫困村和贫困人口，继续做好政策宣传辅导，税收优惠应享尽享。”王道树说。

(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved