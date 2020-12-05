财税“真金白银”助力脱贫（锐财经）

日前，在江苏省如皋市瀚皋机械设备有限公司生产车间内，税务局工作人员在对出口产品订单量及生产情况进行实地了解，同时宣传税收政策红利，助力企业解决生产经营中的涉税问题。

徐 慧摄（人民视觉）

今年以来，福建省霞浦县税务部门全力优化出口退税流程，有效缓解企业资金压力，助力企业顺应形势开拓海内外市场。1-10月，霞浦县共办理出口退税1.46亿元。图为福建省海洋丝路渔业有限公司员工在加工出口美国的大黄鱼。

新华社记者 宋为伟摄

日前，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍财税支持脱贫攻坚情况。最新数据显示，今年中央财政专项扶贫资金达1461亿元；1-10月脱贫攻坚税收优惠政策促减税超950亿元；扶贫资金监管水平全面提升；资产收益扶贫提升财政资金“造血”功能……这些，都对脱贫攻坚起到了重要作用。

财政投入精准强力

财政部副部长程丽华在发布会上介绍，近年来财政部门全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。

投入力度持续加大。2016-2020年，连续5年每年新增中央财政专项扶贫资金200亿元，2020年达1461亿元。今年一次性安排综合性财力补助资金300亿元，支持补齐挂牌督战地区脱贫攻坚短板弱项。在分配农业、教育等行业转移支付时向贫困地区、贫困人口倾斜。通过城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂政策筹资1896亿元用于支持脱贫攻坚和乡村振兴。通过贷款贴息、风险补偿，引导金融机构投放扶贫小额信贷6000多亿元。

投入精准性显著提高。重点支持解决“两不愁三保障”突出问题，加大对重点地区的支持，2018-2020年共安排支持“三区三州”等深度贫困地区增量资金2800多亿元。

政策体系不断完善。不断提高财政支持政策的针对性和实效性。深入推进贫困县涉农资金整合试点，探索开展资产收益扶贫模式，运用政府采购政策支持消费扶贫。

资金安全性进一步加强。实施扶贫项目资金全过程绩效管理，推进扶贫资金项目公开公示，探索建立扶贫资金动态监控机制。

在开展资产收益扶贫方面，财政部农业农村司司长吴奇修介绍，资产收益扶贫提升了资金使用效益，强化了产业辐射带动作用，发展壮大了贫困村集体经济。“财政资金投入的‘造血’功能明显提升，贫困群众获得感明显增强。”吴奇修说。

在强化扶贫资金监管方面，随着财政扶贫资金管理制度的不断健全，财政扶贫资金违规违纪问题明显减少，扶贫资金使用的安全性、规范性明显提升。

税收优惠落实落细

看税收减免数据，今年1-10月，税务部门落实支持脱贫攻坚各项税收优惠政策实现减税950多亿元，同比增长38%，有力推动贫困地区脱贫脱困。看增值税发票数据，832个贫困县今年1-10月销售收入同比增长13.3%，充分反映新冠肺炎疫情特殊背景下，贫困地区经济恢复发展取得良好成效。

国家税务总局总经济师王道树介绍，支持脱贫攻坚的税收优惠政策包括6个方面：

——支持贫困地区基础设施建设，对农田水利、农村饮水安全工程等建设运营给予税收减免，优化贫困地区经济社会发展环境。

——推动涉农产业发展，实施“公司+农户”经营模式减免增值税和企业所得税、农林牧渔项目减免企业所得税等一系列税收支持政策。

——激发贫困地区创业就业活力，实施小微企业普惠性税收减免，加大重点群体创业就业税收优惠政策力度，将建档立卡贫困人口纳入税收优惠政策适用范围。

——推动普惠金融发展，通过免税、减计收入、准备金税前扣除、简易计税等多种方式，以农户和小微企业为重点对象，鼓励金融机构和保险、担保、小额贷款公司加大对扶贫开发的金融支持力度。

——促进“老少边穷”地区加快发展，实施西部地区、民族地区、新疆困难地区等区域性税收优惠政策，对易地扶贫搬迁给予所得税、契税、城镇土地使用税、印花税等方面的减免。

——鼓励社会力量加大扶贫捐赠，实施企业扶贫捐赠支出准予在企业所得税前据实扣除、扶贫货物捐赠免征增值税等政策，广泛引导社会力量积极参与脱贫攻坚。

保持政策总体稳定

不过，在执行过程中，一些地方补贴资金的发放依然不够规范，存在截留、挪用等问题。为此，财政部等七部委日前印发《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，建立健全监管长效机制。

“到2023年实现所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过‘一卡通’相关的方式发放。中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成，实现‘一张清单管制度、一个平台管发放’。”财政部监督评价局局长郜进兴说。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。下一阶段，在防止返贫和乡村振兴方面还将有哪些财税政策支持？

“脱贫攻坚过渡期内，财政支持政策总体保持稳定。在此基础上，将根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，为做好衔接工作提供资金保障。”程丽华说。

贫困县摘帽以后，包括税收在内的相关帮扶政策也会从攻坚战转入常态化。“下一步，税务部门将着力建立完善巩固脱贫攻坚成果的长效机制，对已脱贫摘帽的贫困县、贫困村和贫困人口，继续做好政策宣传辅导，税收优惠应享尽享。”王道树说。

(责编：牛镛)