中行回应“原油宝”处罚决定：对有关责任人员依法依规严肃问责

新华社北京12月5日电（记者姚均芳）5日，中国银保监会公布了关于中国银行“原油宝”产品风险事件行政处罚决定，中国银行当日回应称，中国银行坚决接受处罚，认真落实相关监管措施，针对产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等问题，深刻反思、汲取教训、举一反三，对有关责任人员依法依规严肃问责。

中国银行表示，“原油宝”事件发生以来，中国银行全面开展风险排查，优化全流程产品管理，强化风险内控建设，规范销售管理，与客户逐一沟通，听取诉求，及时出台和解补偿方案。

中国银行表示将进一步加大整改力度，坚持以客户为中心，不断提升风险管控能力，审慎合规经营，大力提升专业化水平。秉持法治化、市场化原则，持续与客户沟通协商和解，尽最大努力妥善解决问题。

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