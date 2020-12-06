提供更多智能化适老产品和服务（经济新方位）

没有健康码乘车遇阻、现金支付遭拒……随着我国老龄人口数量快速增长，不少老年人不会上网、不会使用智能手机，在购物、出行、就医、消费等日常生活中遇到不便，“数字鸿沟”问题日益凸显。

国办日前印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》（以下简称《实施方案》）提出，在政策引导和全社会的共同努力下，有效解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会。《实施方案》有何特点？如何确保各项措施落实到位？记者进行了采访。

聚焦出行、就医、消费、办事等领域

“近些年，随着我国互联网、大数据、人工智能等信息技术快速发展，老年人面临的‘数字鸿沟’问题已经暴露。今年疫情防控期间，‘健康码’通行、无接触支付等方式的推广，让这一问题更加凸显。”中国老龄协会政研部主任李志宏分析，老年人运用智能技术困难主要体现在：一方面，随着年龄增长，老年人的辨识和操作能力在下降；另一方面，一些应用操作比较复杂，老年人不会使用也很难记住流程。

此次印发的《实施方案》聚焦老年人日常生活涉及的出行、就医、消费、文娱、办事等7类高频事项和服务场景，提出了20条具体举措要求。比如出行方面，各地不得将“健康码”作为人员通行的唯一凭证；办事服务方面，医疗、社保、民政、金融等高频服务事项，应保留线下办理渠道并向基层延伸，为老年人提供便捷服务……今年年底前，集中力量推动各项传统服务兜底保障到位，出台实施一批解决老年人运用智能技术最迫切问题的有效措施，切实满足老年人基本生活需要。

李志宏表示，“《实施方案》提出的举措体现了以人民为中心的发展思想。此外，我国老年群体数量庞大，老龄智能化服务发展空间十分广阔，比如帮助老年人便捷享受各类智能化服务，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品等，这有利于形成经济发展新动能。”

数据显示，截至去年末，我国60周岁及以上人口达2.54亿，占总人口的18.1%。对比之下，截至今年3月，我国60岁及以上网民群体占全国网民规模的比重仅为6.7%。“互联网正持续向中高龄人群渗透，数字鸿沟也能变成数字机遇。”李志宏说，《实施方案》引导全社会共同努力，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务，让他们更好共享信息技术发展成果。

兜住底、能兼容，线上服务与线下渠道相结合

《实施方案》提出，坚持传统服务与智能创新相结合、坚持普遍适用与分类推进相结合、坚持线上服务与线下渠道相结合。

如何做到“两条腿”走路？国家发改委秘书长赵辰昕用“兜住底”“能兼容”概括。

——兜住底，在鼓励推广新技术、新方式的同时，保留老年人熟悉的传统服务方式。

一是保留传统的纸质凭证，比如不会扫码或者不方便扫码的老年人，可由社区、医院提供纸质证明通行；车站、文体场馆保留车票、门票等传统纸质凭证。二是专设老年人服务通道，主要是设立无健康码通道，以及在各类生活服务中设立老年人绿色通道等。三是保留人工服务，让窗口服务、电话专线、引导人员更好地帮助老年人。

北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊日前表示，今年年底前，北京所有医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。

——能兼容，紧贴老年人需求特点，加强技术创新，提供更多智能化适老产品和服务，促进智能技术有效推广应用。

“推动手机等智能终端产品适老化改造，使其具备大屏幕、大字体、大音量、大电池容量、操作简单等更多方便老年人使用的特点”“针对广场舞、群众歌咏等方面的普遍文化需求，开发设计适老智能应用”……“适老化”是《实施方案》中的高频词。

如何更好地进行“适老化”改造？李志宏认为，首先，产品设计理念要以老年人的需求为本，本质上是为老年人赋能，而不是制造新障碍；要健全相关智能产品与服务标准规范，明确适老化的无障碍设计应该包括哪些内容；解决老年人运用智能技术突出共性问题的同时，进一步强调需求导向，采取有针对性、差异化的解决方案。

如今一些打车软件，专门为老年人设置了“关怀模式”，不仅支持大号字体显示、简化了发单流程，还有“亲友代付”选项，不能或不会线上支付的老人，也能顺利打车……

工信部信息通信管理局负责人隋静说，当前已经在筛选一批与老年人生活密切相关的网站、手机APP，动员他们进行适老化和信息无障碍改造。接下来将利用企业信用评价机制，激励相关企业主体积极参与改造行动。

“使智能化管理适应老年人，并不断改进传统服务方式，是《实施方案》的亮点。”中国老龄产业协会理事、老年用品专业委员会副主任崔晶雪认为。

保障老年人使用智能技术过程中的合法权益

助力亿万老年人跨过“数字鸿沟”的同时，还要帮助他们识别网络诈骗。《实施方案》强调，要完善法规规范，切实保障老年人使用智能技术过程中的各项合法权益；要保障信息安全，规范智能化产品和服务中的个人信息收集、使用等活动，切实保障老年人安全使用智能化产品、享受智能化服务。

崔晶雪建议，在抓好常态化综合监管的同时，要有针对性地对老年人加强宣传，引导他们重视和保护个人信息，通过老年大学、养老服务机构、社区教育机构等开展智能技术教育，不给不法分子可乘之机。

针对当前出现的一些拒收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为，中国人民银行科技司司长李伟表示，将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设。一是会同相关部委、地方政府、银行业金融机构、基层社区，共同引导规范水电煤气、公用事业缴费领域，以及零售、餐饮、商场、公园等高频服务场所的现金使用行为。二是强化日常监管。通过暗访、巡察等方式开展摸底调查，建立违法主体名录库进行重点跟踪，对涉及公共服务、民生及公众关注度比较高、影响范围比较大的拒收现金主体，将依法依规予以严肃惩治。三是强化正面引导和警示教育。

“数字化时代，让每一位老年人都能生活得安心、舒心、便捷，需要鼓励和引导老年人、家庭、社会、政府共同参与，共同营造信息无障碍的良好氛围。”李志宏说。

《 人民日报 》（ 2020年12月06日 02 版）

(责编：牛镛)