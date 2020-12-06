西藏阿里电网联网工程投运

12月4日，国家电网有限公司阿里联网工程正式投运。该工程总投资74亿元，跨越西藏自治区2个地市10个区县，是迄今为止世界上海拔最高、运距最远的500千伏输变电工程。图为近日阿里地区普兰县境内已经完成建设的景观输电铁塔。

本报记者 袁 泉 徐驭尧摄影报道

《 人民日报 》（ 2020年12月06日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)