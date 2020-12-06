乡村休闲旅游业年营收超8500亿

据新华社北京12月5日电 （记者谢希瑶）在5日举办的新时代乡村休闲旅游发展论坛上，农业农村部乡村产业发展司有关负责人表示，2019年，我国乡村休闲旅游业接待游客33亿人次，营业收入超过8500亿元。预计在未来2至3年，乡村休闲旅游业将发展成为营业收入接近万亿元的大产业，对于助力乡村全面振兴、实现农业农村现代化意义重大。

记者从论坛上了解到，党的十八大以来，农村创新创业环境不断改善，乡村产业快速发展，促进了农民就业增收和乡村繁荣发展。

农产品加工业持续发展。2019年，农产品加工业营业收入超过22万亿元，规模以上农产品加工企业8.1万家，吸纳3000多万人就业。

乡村特色产业蓬勃发展。建设了一批产值超10亿元的特色产业镇（乡）和超1亿元的特色产业村。

乡村新型服务业加快发展。2019年，农林牧渔及辅助性活动产值6500亿元。

《 人民日报 》（ 2020年12月06日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)