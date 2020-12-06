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人工智能，淘汰人类还是服务人类？

顾春

2020年12月06日08:56  来源：人民日报中央厨房
 

    如今的浙江，人工智能的热度无处不在。观察最近半个月内的几个论坛，11月22日，乌镇在世界互联网大会·互联网发展论坛上展示了无人驾驶蓝色小巴，11月28日落幕的2020浙江义乌国际智能装备博览会上，机器人表演了送餐、接水、舞蹈，11月27日，在舟山普陀区举行2020海洋科技与产业战略发展高峰论坛上，几乎所有专家都围绕一个主题：信息科技助推海洋强国跨越发展。

    深刻感受，从日常到未来，人工智能已经与我们的生活息息相关，融为一体。

    我们身边，已经冒出了哪些“黑科技”？专家眼中，未来世界是什么样的？中国能否在人工智能浪潮中实现弯道超车，走到世界前列？

人工智能，催化出无所不在的“黑科技”

    智慧云棚内，一个个机器人穿梭不息，忙着运输刚采下来的农产品。半空中，轨道机器人整日巡视监测，发现病变植物就拍照传回。云棚系统数据方舱的大屏幕上跳动着一串串数据，气候、生产、农资、专家、销售、市场……一目了然。“我们这个试验场，以数字孪生技术为支撑，将关键要素数据全部‘上云’，实现种植、追溯等全流程自动化，用‘智慧’带来更安全的农产品！”浙江谭家湾遗址公园运营管理（桐乡乌镇）有限公司副总裁韩震介绍。

　　一根水管伸进水面轻轻一吸，一分钟后，电脑屏幕上就出现水质监测结果——金华市浦江县的这辆水质走航监测车，外表跟普通车辆无异，内部安装了流动注射仪，内含氨氮、总氮和总磷等水质指标模块，能对河流、湖库水质做“实时CT”。遇到污染，能快速绘制出流域水污染画像，准确锁定污染源。“传统监测需要人工取样，再送实验室检测，等结果出来，污染源头可能已经扩散甚至消失，现在污染源无处遁形。”金华市生态环境局浦江分局党组书记黄海感慨，“护好一湾清水，离不开高科技！”

　　实现人、车、货、场、企等资源全部数字化的传化智能公路港内，5G无人车24小时按既定巡航计划监控，对异常移动物体自动抓拍，生成告警推送，辅助安保人员降低安全隐患。在这里，智能的物业、物流、安防，配合无感停车、无人巡检，打造完全智慧园区。

    浙江已经把更远的目光放到未来。这次乌镇互联网论坛展示了之江实验室研发的类脑计算机，外表是个机柜，里面却有大乾坤：这台亿级神经元类脑计算机，是目前国际上神经元规模最大的类脑计算机，包含792颗达尔文2代类脑芯片，支持1.2亿脉冲神经元、近千亿神经突触，能指挥多个机器人模拟协同抗洪，也能“意念”打字输入。操作员给计算机演唱一句歌词，它还能“回想”，唱出后续的歌词。

    之江实验室是由浙江省人民政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同举办的混合所有制新型研发机构，瞄准的就是国家目标和战略需求。以突破智能计算面临的算力、能效、智能、安全瓶颈为目标，百亿神经元类脑计算系统、光计算芯片与系统、广域协同智能计算操作系统等5个重大项目，每个都将为社会带来深远变化。     

未来，人是“废人”，智能算法才是“超人”？

    人工智能一日千里地发展，让人欣喜之余，也有深切的不安全感。

    “未来智能算法将是控制这个世界的超人，大量的人将会成为‘废人’，是这样吗？”

    在世界互联网大会的人工智能论坛上，中国科学院院士王怀民直接回答：不是。

    他的理由很简单：这些智能从哪里来？来自于人类行为大数据，在今天，每个人都在贡献数据。比如每天经过人脸扫描仪器，就是一次次的数据标记。数据提供给机器学习算法，下一次采集数据的时候，机器又给出自动的判读，这就是我们感受到的人工智能。“智能社会，每个人都在其中，每个人都在享受，又每个人都在贡献，人机互相影响，不是只靠一个超人。”王怀民说。

     随着标识越来越多，数据的增长快得惊人。“我们已经进入了数字化3.0时代。”清华大学智能产业研究院院长、美国艺术与科学院院士张亚勤说，车、街道、交通灯和整个城市在数字化；电网、工厂、机器在数字化；在家里，各种家电在数字化；同时生物世界也在数字化，大脑，身体各个器官，DNA、RNA、蛋白质都在数字化。

     数据越来越多，是过去的成千上万倍，这在过去难以想象。这些数据提供给机器学习后，最近5年，机器深度学习水平快速崛起，语音、人脸、物体分类等方面，人工智能水平已经超过人类。芯片、软件、架构以及算法方面的快速进展，不断提升新的数据，新的算法，新的场景，促进快速迭代，很多传统产业被改变甚至颠覆：教育、医疗、金融、制造、交通……每个产业都被人工智能所改变。

    社会财富的积累和分配也在快速变化，因为人工智能深刻改变了生产方式。

    京东智联云总裁周伯文拿出了几张图，这是他们做的产业分析：

    从行业来看，现在社会各行业都有数智化转型的领军者脱颖而出，但全国平均大概只有7%的企业走在前面：同一行业，领军企业数智化水平是66，全行业平均只有37，大部分企业数智化能力和领军企业还有很大的差距。而一旦成为领军者企业，企业的营收增长率、销售利润率都比同行有了巨大的领先优势——分别是5.5倍和2.4倍。

    这么大的差距，怎么形成的？周伯文举例，京东“618”上销量第一的冰箱，就是京东首个全人工智能设计的冰箱。冰箱个性化描述图片，由人工智能生成的，背后是对客户需求的深刻理解。“不知疲倦，并且具有很强的情感能力的人工智能，可以精准高效地服务好千差万别的消费者。” 周伯文的结论是，产业数字化是不可逆转的浪潮，产业数字化必将成为未来十年人工智能最大的战场。

    伊利集团执行总裁张剑秋的例子让人耳目一新：伊利通过现在用奶牛耳标分析健康程度，昨天走了多少步？有没有挑食？吃得怎么样？产了多少奶？拿到数据再提供有针对性的精准营养配方。而在销售端，伊利建立了大数据平台，捕获消费者的新需求、新趋势，通过算法预测未来可能的流行产品口味、营养功能。一款网红产品“须尽欢冰淇淋”，就是基于舆情大数据智能解析，发现消费者集中讨论冰淇淋外皮，对胡萝卜的评价比较高，伊利马上优化了胡萝卜口味的生产，网红产品诞生了，市场销量随之提升。

      虽然人工智能越来越受重视，但人工智能无疑是有门槛的，中小企业要赶上这个趟，并不容易。

    一些具有研发能力的大公司开始提供基础的学习、开发平台，百度大脑已经开放到6.0版本。华为不但用开放的平台帮助客户处理数据，也明确通过华为的算力和模型产生的知识产权归客户。

   “如果人工智能不进入生产系统，才能发挥最大价值。”华为云计算董事长郑叶来说，因此，必须重视人工智能专家和行业专家合作，把行业应用和人工智能系统结合。

    更多专家认为不必悲观，人工智能会让生活变得更好。

    “机器人的使命就是为人类从事一些人类不想做的工作。未来，人打游戏，机器干活，越来越像黑客世界。” 达闼机器人CEO黄晓庆的观点，是机器为人服务。零售、安保、清洁以及无人售货四大领域使用机器人已经相当普遍。“未来3到5年，机器人水平逐步提高，服务会渗透到养老，无接触的零售，保安，教育……”美团首席科学家夏华夏证实了这一点：“今年2月在北京小规模试点，用无人车做美团买菜，很受欢迎。接下来我们会用智能无人机、无人车帮助外卖小哥做更高效的配送。”

    三一重工副总代晴华说：“ 以前的工人靠体力、技巧，但现在生产线上的年轻人，说是搞电焊的，估计找对象都困难。如果说是操作机器人的，那很光荣。从技能型转向软件创新型，一切都成为可能。”?

人工智能快速奔跑，新痛点在哪？

    人工智能一日千里发展，除了带来高效便捷，也带来意想不到的矛盾和问题。

    新加坡工程院院士、佳都科技高级副总裁兼全球智能技术研究院院长李德紘说，他到中国之后发现，智能技术大范围铺开，中国民众不知不觉已被视频图象的信息所覆盖。中国出行环境非常安全，可以做到全出行全链条的追踪，未来随着新技术发展，可以做到毫米级的定位。

    与此同时，人工智能引发的隐私保护的争端也屡见报端，怎么平衡两者关系，无疑已是今天全社会必须面对的课题。

     安德医智科技中国区CEO 李晶珏说，医疗人工智能行业的制约尤其大。“数字医生的老师是大数据，它的学习需要海量、高质量的大数据。医疗数据涉及到个人隐私、伦理、数据安全、监管合规，再有，人的病非常复杂，医疗数据更加复杂，不同医院诊疗水平差异又大。那么，能否突破数据共享机制，成为制约发展的痛点。我们希望国家出台政策，让医疗人工智能公司合法合规地利用高质量的大数据，促进医疗应用更快速地落地和发展。”

    扩博智能创始人兼CEO严治庆认为眼下虽然对人工智能认可度很高，但资本市场还是太激进、太浮躁。“这个行业还是‘慢’一点，特别是在工业互联网上，需要深耕、精耕、花时间，并不是砸钱就可以。”

     跟行业的巨大规模比，目前人工智能人才非常缺乏。通威股份CIO周勇说，人才是个巨大制约。“希望未来有一批非常熟悉行业的人工智能公司，我们非常缺乏跟人工智能相关的人才和落地体系。”

    11月14日，一场“西湖论剑·2020中国杭州网络安全技能大赛”在杭州举办，目的就是挖掘更多网络安全人才。大赛模拟了一场网络空间里的城市守卫战，有3524人报名，奖金达数百万元。“信息化一日千里发展，网络安全重要性日益凸显。网络空间的竞争，归根到底是人才的竞争。”安恒信息董事长范渊说。

    浙江对人工智能的渴望前所未有。今年开始，浙江正式启动顶尖人才“鲲鹏计划”，目标未来5年，在数字经济、生命健康、新材料、先进制造等领域集聚100位左右具有全球影响力的“灵魂人物”。不看身份，关键看在前瞻性基础研究、引领性原创研究、产业化应用研究等方面是否处于世界前沿，活跃在创新创业一线。一旦确定，“顶格支持”。

    之江实验室招人，目光瞄准全球。记者问之间实验室主要负责人：“科研、招人非常费钱，财政支持力度够吗？”得到的回答是：完全够，不差钱！

    无论如何，人工智能这辆列车已经呼啸前行。两组数据令人振奋：今年前三季度，浙江规模以上数字经济核心产业制造业完成增加值1644.5亿元，同比增长14.4%，对浙江工业增长贡献率逾六成。工业和信息化部副部长刘烈宏介绍：“今年上半年，中国人工智能核心产业规模达到了770亿元，人工智能企业超过了2600家，已成为全球独角兽企业主要集中地之一，计算机视觉，自然语言理解等技术的应用水平达到了国际先进水平。”

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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