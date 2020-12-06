中新社北京12月5日电 (刘亮)据英国国家统计局(ONS)日前在官网发布的数据显示，今年二季度，中国首次成为英国最大进口商品来源国。在各国进出口贸易受新冠肺炎疫情重创之际，中国缘何逆势成为英国最大进口来源国？

ONS指出，二季度英国从中国进口的商品规模首次超过了其他所有贸易国家。数据显示，二季度英国从中国的进口份额从第一季度的8.6%增长到第二季度的13.4%，进口规模达到110亿英镑。

从具体进口产品看，电子设备在英国从中国进口的商品中所占比例最大，占到35.2%，总额约达39亿英镑。该类电子设备包括电子和音响设备和办公器械。办公器械里主要包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。

ONS表示，中国电子设备的商品进口延续了今年一季度的增长趋势。一季度，英国从中国进口的电子设备在各类商品进口中居第二位。

从今年上半年情况来看，英国进口的电子和机械产品有超过四分之一来自中国。在英国从中国进口商品中，电子产品、音响设备和办公器械等比例也较高，均超过三成。该趋势与往年数据也基本吻合。ONS历史统计数据显示，2019年，电子装备、通讯设备、办公机械设备、服装、家具等是英国从中国进口的主要产品类别。

ONS数据还显示，2019年中国是英国的第二大进口来源国，仅次于德国。英国主要从德国进口汽车、道路交通工具、医疗产品等。但在今年二季度中，英国从德国等其他贸易伙伴进口份额出现下降，但中国则实现了增长。

专家在接受中新社记者采访时表示，二季度中国首次成为英国最大进口来源国，原因主要有以下三点。

一是中国疫情防控在二季度已开始取得明显成效，而此时正值欧洲多国疫情开始肆虐的时候，疫情的暴发使欧洲多国产业链和供应链受冲击。英国主要贸易伙伴如德国等由于采取了防范疫情的封锁措施使贸易往来受一定影响。数据显示，二季度，英国道路车辆出口和进口大幅下降。英国在欧盟的几个最大合作伙伴如德国的运输设备产量也有所下降。

二是中国具有全产业链的生产优势，这是其他国家所不具备的。据联合国机构统计，在工业门类上，中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。相对其他国家，中国的全产业链优势能够快速帮助中国实现复工复产。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，疫情期间，“宅经济”的兴起为二季度英国从中国进口电子设备创造了有利条件。

ONS在报告中引用国际贸易中心(ITC)的数据表示，2019年全球手机出口中，有46.9%来自中国，许多世界领先的智能手机品牌都在中国，或在中国设有制造工厂。

三是英国“脱欧”因素的影响。中国现代国际关系研究院研究员陈凤英指出，目前英国仍在与欧盟协商谈判“脱欧”相关事项，“脱欧”的消息一定程度上影响了英国和欧洲等传统贸易伙伴的贸易往来。

白明也表示，“脱欧”谈判事宜意味着短期内英国和欧盟内部会出现供应链和产业链分工协作重新调整等情况，这也使英国迫切需要从其他国家扩大进口来源。

中国和英国在进出口贸易上有着非常密切的联系。ONS数据显示，2019年中国在英国出口货物国家中排在第三位，仅次于美国和德国。(完)

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