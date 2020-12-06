苏州将发放2000万元数字人民币消费红包

中新网苏州12日5日电 (周建琳)5日，苏州市召开“双12苏州购物节”新闻发布会。会上透露，购物节期间，苏州将推出数字人民币消费红包活动，向苏州大市范围内的社会公众发放10万个总计2000万元的数字人民币消费红包。

“双12苏州购物节”将于12月11日晚启幕，贯穿“双12”“冬至”“元旦”“春节”“元宵节”5个重要节点，至2021年2月底结束。数字人民币消费红包有效期为：2020年12月11日20时至2020年12月27日24时，有效期内未使用的红包将失效并从个人数字人民币钱包中收回。

数字人民币消费红包采取“摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自2020年12月5日0时正式开启，持续至12月6日24时。获得数字人民币消费红包的中签人员可以在有效期内至指定商户进行消费。

苏州市金融监管局副局长施敬介绍，苏州市共布设了可使用数字人民币消费红包的商户近万家，在十个市(区)板块的核心商圈均有覆盖，使用场景涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等领域，同时还与京东商城合作，首次在线上布设了使用场景。在支付样式上，活动期间，除提供线下二维码支付外，还将提供线下“碰一碰”支付功能和电商线上支付功能，部分人员还可以参加离线钱包体验。(完)

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