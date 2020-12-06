卖菜站上新风口，社区团购会砸了菜贩饭碗吗？

中新网客户端北京12月5日电 (记者 吴涛)你家门口的小卖部老板可能做梦也没想到，他们突然站在了社区团购的风口——申请成为团长，帮助卖菜，坐等收钱。

背后发生了什么？未来靠“赚差价”的小菜贩还能生存下去吗？

社区团购为何这么热？

“就这么几个月，小区都有十几个团长了。”这是当下社区团购的现状。

消费者也疯狂薅羊毛，15元2.7斤的土鸡、1分钱一袋盐，1元多1斤的蔬菜比比皆是，新用户甚至可1分钱买一份菜，社区团购补贴后的价格与大型超市的形成巨大反差，怎么买怎么合适。

某社区团购平台对中新网记者表示，其平台上大多数商品是市场价格的5折，部分爆款商品的价格不到市场价的2折。

为何社区团购先盯上了卖菜？因为，在互联网流量价格日益昂贵的今天，买菜作为大众生活的高频场景，简直就是互联网流量的发动机，不但可做到导流，而且用户习惯一旦养成，给平台扩展至多品类甚至全品类留下极大的想象空间。

部分社区团购平台不仅限于卖菜，正在扩充品类。截图

这种事情正在发生，不只是蔬菜和生鲜，部分社区团购已陆续加入美容护肤、服饰家纺甚至数码电器等品类，俨然一个综合百货商城。

所以，电商巨头阿里、京东、拼多多等都不得不重视起来。阿里投资了十荟团，并布局盒马参战；拼多多推出多多买菜。另有媒体3日报道，在11月30日的京东高管早会上，京东集团CEO刘强东提出会亲自下场带队，将带领京东打好社区团购一仗。

其他互联网巨头也都加入了社区团购战场。滴滴推出橙心优选，美团上线美团优选，腾讯则投资了兴盛优选，腾讯同时是拼多多、滴滴、美团的股东，活脱脱上演另一个版本“千团大战”。

某平台对中新网记者表示，“今年疫情期间，市场出现大量的非接触性社区购物需求，既要便捷方便，又要便宜有品质。经过调研我们发现，社区居民的新消费习惯已发生改变，这是我们进入社区团购的原因。”

小菜贩将何去何从？

不过，在社区团购火热的背后，有观点认为，这可能夺走数以万计卖菜小商贩的生计。“我消灭你，与你无关”，这句在互联网行业多次被验证的名言如今落在了卖菜这个场景，并有待未来的验证。

为什么？社区团购的模式是，社区团购平台根据需求采购货品，直接从仓库发货，然后送至团长指定地点，由消费者自提。

“省去中间商的层层差价，再加上补贴大战，你觉得小菜贩能有几成胜算？”“起早贪黑经营一家菜店，最后发现我们蔬菜进价和人家的零售价一个样。”有网友这样留言。

国家职业教育研究院电子商务行业分院副院长李建华认为，一般而言，互联网企业切入的行业，必然掀起血雨腥风，重新构建“游戏规则”。

记者注意到，为了应对冲击，现在一些农产品批发市场也上线了自己的社区团购平台，只做本地化运营，和兴盛优选等同台竞技。在抖音等一些社交平台上，有菜贩已经注意到这种情况，发声对社区团购表示无奈。

团长高薪可以持续吗？

除了菜贩的未来，社区团购发展趋势还关乎团长的命运。据媒体报道，目前看，不少团长都月薪过万。但这种高薪能一直持续下去吗？

某社区团购平台上不少1分钱商品，供新用户专享。截图

团长一个核心优势是“人脉”，即组建并维护社群，促成交易；另一方面解决消费者自提点的问题。这也是为什么社区门口小卖部等门面受欢迎的一个原因。

但在网上流传的一张图片显示，在家里客厅就可充当自提点；在一些社交平台上，还有人这样描述自己做的社区团购：每天开厢式货车把蔬菜送到小区门口，居民自提完了再走。所以，门面房不是团长必要条件，送货员也可兼顾团长。

今年6月份，菜鸟网络总裁万霖在2020全球智慧物流峰会上透露，将对菜鸟驿站进行升级，通过增加团购、洗衣、回收等服务。看，分分钟，菜鸟驿站就可以解决一部分自提点场地问题，不一定非要团长来解决。

社区团购平台和团长也可能是“同床异梦”，目前一人兼职多家平台团长很常见，多家社区团购也都推出自己独立小程序甚至APP，即便没有团长，消费者也完全可以完成交易闭环。

不难看出，团长希望身兼数职，薅多家平台羊毛；平台希望把消费者直接留在平台上，一旦用户养成习惯，有可能把兼职团长踢开或自建配送兼团长的队伍。

再说佣金，因为现在是扩张期，所以平台给出高佣金，大肆招聘团长，而且几乎0门槛。有资料显示，部分平台给团长佣金高达25%。

但有网友认为，无论是网约车还是外卖，前期司机和外卖小哥都有过一段“轻松月薪过万”的日子，再看看现在差很多了。社区团购也一样，一旦扩张期结束，团长未来的日子，可以想象到。

“目前，社区团购仅处于萌芽阶段，今天大家看到的，一定不是未来最终模式。”盒马鲜生创始人兼CEO侯毅指出。万联证券则在一份研报中指出，生鲜电商和社区团购等新业态将催化行业洗牌进度，有望成为商超行业破局的机遇。

消费者可以一直薅羊毛吗？

从普通消费者角度上看，互联网巨头在社区团购上烧钱补贴，消费者狂欢，但这能持续多久呢？

有网友称，“从电商大战到外卖大战，从网约车到共享单车，还是熟悉的配方，熟悉的味道。”“先播种，后收割，薅多少，都被割。”

还有不少网友担心，“把卖菜的小商贩全干掉，以后菜价是不是就可以随便涨了？”“垄断以后就是涨价，你看现在外卖价格，没有三五十元，你能吃到干净像样的外卖？”

社区团购过后，菜价是涨是跌，目前还很难下结论；是否会出现垄断情况，也不好说。不过据媒体报道，针对未来社区团购走势，十荟团CEO陈郢曾表示，社区团购不会一家独大。

你怎么看呢？(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)