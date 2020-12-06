全球跨国企业首席财务官:对中国经济展望上调至"温和改善"

新华社纽约12月4日电（记者 潘丽君）美国消费者新闻与商业频道（CNBC）全球首席财务官委员会日前公布的第四季度调查报告显示，大型跨国企业首席财务官上调中国经济展望，认为中国正逐步摆脱新冠疫情阴霾实现经济增长。
CNBC全球首席财务官委员会由大型跨国公司首席财务官组成。本次调查显示，受访者把中国经济展望从第三季度的“稳定”上调至“温和改善”。
同时，这一机构把对美国、加拿大和英国的经济展望从此前的“温和下滑”上调至“稳定”，把对日本、亚洲其他国家和地区及欧元区的展望保持在“稳定”，把对非洲、中东、拉丁美洲和俄罗斯的展望保持在“温和下滑”。
从企业层面看，约65%的受访首席财务官认为，当前疫情是企业面临的最大外部风险。绝大多数受访者认为，企业制定下一年规划主要取决于新冠疫苗有效接种进度和全球疫情走势。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】