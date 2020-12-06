全球跨国企业首席财务官:对中国经济展望上调至"温和改善"

新华社纽约12月4日电（记者 潘丽君）美国消费者新闻与商业频道（CNBC）全球首席财务官委员会日前公布的第四季度调查报告显示，大型跨国企业首席财务官上调中国经济展望，认为中国正逐步摆脱新冠疫情阴霾实现经济增长。

CNBC全球首席财务官委员会由大型跨国公司首席财务官组成。本次调查显示，受访者把中国经济展望从第三季度的“稳定”上调至“温和改善”。

同时，这一机构把对美国、加拿大和英国的经济展望从此前的“温和下滑”上调至“稳定”，把对日本、亚洲其他国家和地区及欧元区的展望保持在“稳定”，把对非洲、中东、拉丁美洲和俄罗斯的展望保持在“温和下滑”。

从企业层面看，约65%的受访首席财务官认为，当前疫情是企业面临的最大外部风险。绝大多数受访者认为，企业制定下一年规划主要取决于新冠疫苗有效接种进度和全球疫情走势。

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