区域协调发展呈现新格局(“十三五”，我们这样走过)

11月初，北京现代沧州工厂的车间内一派忙碌景象，一辆辆升级改造版的悦纳车型正驶下智能生产线。

几年前，北京现代沧州工厂项目落户沧州，这是河北省引进落地的质量最高、体量最大的京津冀产业协同项目。在这一项目带动下，北汽岱摩斯、现代摩比斯等42家国内外汽车零部件生产企业相继落户沧州。全市目前已建成汽车及零部件项目200多个，直接带动两万多人就业。

2019年，京津冀区域发展指数为167.72，比上年提高7.59个点。京津冀协同发展战略实施以来取得的成效，成为“十三五”期间重大区域发展战略高质量推进的一个生动例证。

习近平总书记指出，“下好‘十三五’时期发展的全国一盘棋，协调发展是制胜要诀。”“十三五”期间，区域协调发展战略深入实施，支持西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展的政策体系更加完善，老少边贫等特殊类型地区加快振兴发展。重大区域发展战略高质量推进，京津冀协同发展迈出坚实步伐，长江经济带生态环境突出问题整改和生态环境污染治理成效显著，粤港澳大湾区建设规划政策体系不断完善，长三角区域一体化发展进程加快，黄河流域生态保护和高质量发展扎实起步，区域协调发展呈现新格局。

——新增长极加速崛起，高质量发展动力源不断壮大。

距离广州1个多小时车程的东莞市松山湖畔，坐落着中国（东莞）散裂中子源，2018年8月正式投入运行。它如同一台“超级显微镜”，是研究物质材料微观结构的理想探针。

“‘人工肌肉’必须做微观结构的研究，经常要在几个纳米的尺度上进行。”华南理工大学教授殷盼超说，“人工肌肉”是材料科学的前沿方向之一，未来有望在生物医学设备和仿生机器人等领域广泛应用。

创新引领，构筑新高地。从广州分别到深圳、珠海再延伸至香港、澳门，正崛起两条创新资源集聚的科技创新走廊，为经济高质量发展注入澎湃动力。今年前三季度，广东完成新经济增加值超过2万亿元，占GDP比重达25.6%。

“十三五”期间，国家中心城市、都市圈、城市群等作为区域发展的主要空间载体，发展潜力愈发凸显，拉动和辐射作用不断增强。2019年，京津冀、长三角和粤港澳大湾区的地区生产总值已分别达8.5万亿元、23.7万亿元和11.4万亿元。

“新增长极加速崛起，为我国加快构建现代化经济体系，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供了强劲动力。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

——生态优先、绿色发展，各地区比较优势有效发挥。

长江上游，重庆涪陵榨菜远近闻名，过去制菜水直接排掉，现在人们用制菜水造出高品质酱油，走出一条循环经济的绿色发展路子；

长江流域中游，湖北丹江口水库旁种起一片片柿子林，既能保护水土，又能发展乡村旅游，靠着这些柿子林，邻近村庄脱了贫；

长江下游，紧临上海的浙江平湖广陈镇山塘村，白墙黛瓦错落有致，山塘村附近，平湖农业经济开发区引入的上海立体蔬菜工厂亩均产值是传统种植业的75倍。

奔流不息的万里长江，正勾勒出一条协调发展带。生态变美，2019年1至11月，长江经济带优良水质比例达82.5%，高于全国平均水平6.1个百分点；经济更强，2019年长江经济带地区生产总值45.78万亿元，增长6.9%。生态优先、绿色发展，长江经济带串联起长三角地区、长江中游地区、成渝双城经济圈，有效发挥了各地区的比较优势。

“十三五”期间，东中西和东北“四大板块”优势互补、齐头并进。东部地区继续发挥领头羊作用，中部地区经济实力显著增强，工业拉动作用明显，西部地区基础设施和生态环境建设取得重大进展，脱贫攻坚取得显著成效，东北地区重要商品粮生产基地等功能和地位不断提升。2019年，中部、西部地区生产总值分别比上年增长7.3%和6.7%，快于全国1.2和0.6个百分点。

——基本公共服务均等化稳步提高，让人民群众共享发展成果。

近九成学生来自农村，近1/7的专任教师是北京大学、武汉大学等20多所教育部直属高校的退休教师。成立仅3年的滇西应用技术大学通过退休教授支教的方式，让西部高校的学子也能享受一流教育资源。

“能与西部高校师生分享知识、经验，是幸福。支教滇西应用技术大学，是双赢。”今年5月，武汉大学退休教授刘伟跟夫人——中南财经政法大学退休教授周月梅一道奔赴大理。

区域协调发展，必须注重民生、保障民生、改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。“十三五”期间，我国居民生活质量显著提升，基本公共服务均等化水平稳步提高，基础设施通达程度更加均衡，多层次社会保障体系加快构建，教育文化公共服务体系不断完善……区域协调发展带来的是更多发展机遇和成果的共享。随着区域协调发展画卷的徐徐铺展，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 01 版）

(责编：杨光宇)