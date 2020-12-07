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风雨洗礼 砥砺前行(经济新方位·特别策划)

2020年12月07日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：青岛港外贸集装箱码头，货轮在装卸集装箱。
　　俞方平摄（人民视觉）
　　图②：沪苏通长江公铁大桥。
　　新华社记者 李 博摄
　　数据来源：财政部、人民银行、国家统计局等

　　轴承公司负责人付优良——

　　平台集采，小企业得实惠

　　本报记者  窦瀚洋

　　“手头还有好几笔订单，都要赶在年底前交货。”浙江新昌县华鼎机械有限公司总经理付优良说，上半年疫情耽误了生产，紧赶慢赶才追到去年同期水平。努把力，年产能可以冲到4000万元。

　　订单多、工期赶，节骨眼上，原材料供应却出了问题。国外疫情较严重，部分原材料进口受阻，一时间也联系不到国内供应商。

　　中小企业采购原材料不如大企业有优势，“上游钢材企业一般要求发货付款，轴承行业现金流周期较长，经常面临流动资金紧缺。”付优良说，能闯过这关，得益于新昌县高新园区搭建的原材料采购平台。

　　“新昌聚集500多家轴承企业，已形成独具特色的块状经济。”新昌县高新园区党工委委员梁赛东介绍，希望利用平台优势，帮助中小企业争取更多优惠。

　　高新园区安排驻企服务员实地走访，100多家企业跑下来，收集诉求。经过几个月的市场调研，平台9月开张了。

　　眼下，越来越多企业申请加入，平台集采优势愈加明显，为企业降低3%采购成本，还承诺给予企业1—2个月账期延缓，大大缓解资金压力。

　　

　　餐馆经营者谢贤君——

　　重新开张，员工全回来了

　　本报记者  吴  君

　　上午10点，湖北省宜昌高新区共升都市工业园内，一爿香餐饮连锁管理有限公司原料加工点上，检测、加工、运输食材，创始人谢贤君和员工已经忙碌了3个小时。今年，餐饮业受疫情影响较重，可谢贤君的餐馆没有一个老员工辞职，反而新招了十几个人。

　　疫情严重时，餐馆停业，即使没有收入，谢贤君依旧每个月给员工发70%的工资。“都不容易，我得对他们和他们的家庭负责。”3月24日，餐馆重新开张，员工全回来了。

　　刚复工时生意不好，入不敷出。谢贤君找到区里的发改、人社、市场监管等部门，他们专门派人来了解困难，帮谢贤君从银行贷了200万元纾困资金。“不仅放款速度快，政府还给了50%的贴息。”谢贤君说，除了资金支持，他的餐馆还获得了免除2到6个月租金的照顾，电费也优惠了10%。

　　餐馆重新火了起来，谢贤君又开了3家新店，员工数量扩大到190人，“稳就业政策多，不仅能留住人，招人和用人也方便多了。今年以工代训每人每月补500元，社保又补贴6万多元。”

　　

　　乡卫生院院长李开文——

　　资金到账，门诊楼建起来

　　本报记者  杨文明

　　去年底，云南曲靖沾益区德泽乡卫生院门诊楼被鉴定为D级危房。院长李开文知道，上世纪80年代建设的旧楼必须得拆，可建新楼需要的资金，又该从何而来？

　　经过乡政府和区卫健局协调争取，一家曲靖本地企业愿意捐资100万元，用于旧楼拆除和新楼规划设计等前期工作。

　　可要建起新门诊楼，尚有数百万元资金缺口需解决。经当地政府协调，一家国有金融机构同意给予300万元贷款支持。正当李开文纠结是否贷款时，区卫健局打来电话：“国家有新政策，乡卫生院建设可以申请抗疫特别国债！”

　　沾益区共争取到1907万元抗疫特别国债医疗卫生项目资金。其中，449.3万元给了资金缺口最大的德泽乡卫生院，余下1400多万元将用于提升区疾病预防控制中心、10个乡镇街道的传染病防治及核酸检测能力。

　　“7月申报，11月9日资金到账，现在新楼已经封顶！”李开文介绍，明年春节后新门诊楼就能投入使用。部分特别国债资金还用于村卫生室的修缮提升，提高偏远村庄救治能力。

　　“咱们德泽乡地处沾益、宣威、会泽三县交界，卫生院建好后还可以服务附近其他区县的群众。新楼新设备，未来做阑尾这样的手术，周围群众不用再往城里跑。”站在红火建设的新门诊楼前，李开文笑得开心。

　　

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年12月07日 02 版）
(责编：杨光宇)
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