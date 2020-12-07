银税互动，帮企业打开融资之门（财经眼）

线上申请、用款方便灵活

提起科技馆，会想到什么？是摸一下就让头发根根立起的静电魔球，是通过手影互动游戏看到生活在大洋深处的海洋生物，还是动动手就能更真实了解水力、风力发电的原理？在北京天强科技公司研发中心，这些科普展品都能看到。走进这里，就如同置身于一个超大的科技馆。

“现在公众科普需求快速增长，科普产业很有发展前景，我们这几年在科普教育、文旅研学、课程开发等领域发展较快，但也曾遇到过资金难题。”天强科技董事长程天强说。

受疫情等因素影响，今年4月天强科技资金缺口一度达200万元，项目运行、投标竞标业务均受影响。怎么办？

“你们的纳税信用等级是A级，我们和建设银行北京中关村分行有合作，可以试试去建行申请贷款。”4月中旬的一天，程天强来到北京海淀区税务局办业务，税务人员一句话启发了他。果然，有了纳税信用这个“敲门砖”，他顺利申请到贷款，而且是线上申请、纯信用贷款。

“真是太方便了。”程天强现在回忆起这件事仍然很开心。在建行工作人员线上指导下，程天强下载了银行客户端，在完成身份认证、绑定企业、授权银行查询纳税信用相关信息等操作后，点击申请贷款，几分钟内便收到手机提示，已成功申请到授信额度300万元。

“这笔贷款特别符合我们公司的资金使用特点，简直是量身定制。”程天强感叹。

原来，因为科普行业的特殊性，天强科技经常同时参与多个项目竞标，流动资金周转次数多，贷款循环使用频繁，每笔贷款使用时间较短，多数项目在30至60天。而且，项目运行前期垫资多，比如样品制作费、投标保证金、中标服务费、合同履约保证金等，单个项目占用资金额度相对较大，可能在百万元以上，资金回流的速度波动也较大。对于企业申请贷款来说，过去这些情况可都是不利因素。

“这些情况建行‘小微快贷’都考虑到了。”程天强说，成功申请到授信额度后，可以等需要资金时立即支用，有了回款就马上还款，按日计息，真正实现循环额度、随借随还。

“对客户来说，与申请其他贷款不同的是需要授权银行查询企业纳税相关信息，背后则是银行通过融合纳税信用信息与其他多维度数据，借助互联网信息技术，创新线上金融产品和服务。”建行北京市分行普惠金融事业部副总经理张博铁说，有融资需求的小微企业，如果纳税信用等级优质，经营情况正常，可直接申请贷款。建行会及时分析企业纳税信息，选择最适合企业的融资授信方案。

“这笔钱解除了我们的流动资金压力，为参与投标和运行已中标项目提供了强有力支持。”程天强说。6月底，天强科技中标金额已达到6195万元，新增员工人数较去年增加20%以上。7月，企业已还清建行第一笔循环流动贷款300万元，今后，随着项目进度需要，可以不断循环启用这笔资金。

税务部门与银行共享企业纳税信用信息，实现企业、银行、税务部门三方共赢

小微企业融资难，一个很重要的因素是银行和企业间信息不对称，“银税互动”的出现，是缓解信息不对称的良好尝试。

“银”“税”具体是怎么互动的？首先，要从纳税信用评价说起。

2014年，国家税务总局发布《纳税信用管理办法（试行）》，对纳税人的纳税信用信息开展采集、评价、确定、发布和应用等活动。纳税信用评价采取年度评价指标得分和直接判级方式。

“以海淀区为例，每年纳税信用评价会从主观态度、遵从能力、实际结果、失信程度4个维度、近100项指标对企业信用状况进行评价，评价结果从高到低分为A、B、M、C、D5级。”国家税务总局北京市海淀区税务局纳税服务科科长王超说。

纳税信用不仅是衡量企业信用的“试金石”，也逐渐成了企业重要的信用资产。那么，纳税信用怎么转化为融资信用？

2015年，税务总局与原银监会联手建立银税合作机制，在全国范围内开展“银税互动”助力小微企业发展活动。银行业金融机构对于有贷款需求的小微企业，主动开展尽职调查，对于符合贷款条件的守信优质小微企业，优化贷款审批程序，简化贷款手续，提高贷款审批效率，加大信贷支持力度。2017年，两部门又发布《进一步推动“银税互动”工作的通知》，将“银税互动”受惠群体由纳税信用A级拓展至B级。

“也就是说，良好的纳税信用成了一张金名片，银行借此多了一个了解企业的重要维度，很多企业凭借良好的纳税信用成功申请到银行贷款。”国家税务总局济南市市中区税务局第一税务所所长山清说。

“银税互动”给企业带来了资金，让纳税信用变成了真金白银。通过“银税互动”，税务部门和银行业金融机构通过协商，可以共享区域内小微企业纳税信用评价结果。在依法合规、企业授权的前提下，银行可以查询企业纳税信息，化解银企信息不对称 问题，帮助守信企业获得银行融资服务。

对企业来说，纳税信用如同“敲门砖”，通过“银税互动”帮企业打开融资之门。山清认为，小微企业面临抵押物不足等难题，“银税互动”平台的产品往往是放贷快、利率低、无抵押无担保的纯信用贷款，非常适合小微企业发展需要。

“对银行来说，推广‘银税互动’一方面能在一定程度上解决银企信息不对称，提升小微企业申贷获得率，优化营商环境；另一方面，通过多方互动宣传，可以拓展银行普惠金融客户来源，提升银行信贷服务覆盖面。”张博铁说。

王超认为，“银税互动”进一步提升了纳税信用的含金量。将纳税信用与企业融资发展有机结合，显现了诚信纳税的示范作用和激励作用，有利于实现企业、银行、税务部门三方共赢。

银行参与更积极，惠及企业更多，“银税互动”不断深化升级

今年，针对企业迫切的资金需求，税务总局与银保监会联合印发《关于发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产的通知》，加大税收信用贷款支持力度，帮助企业渡过难关。

“受疫情影响，一些中小微企业面临资金回笼慢、流动资金少等难题，我们的税收顾问专家团队在走访中了解到这一情况后，就与多家银行及辖区50余家小微企业举行了一场签约活动。签约现场，12家企业与银行达成贷款意向并签约，贷款金额合计1000余万元。”山清说。

加强银税数据交互，不仅为企业更好更快发展增添助力，“银税互动”也在这种良性循环中不断深化升级。

银行参与更积极——

“看到银税合作机制的良好效果，很多银行都主动与我们联系，愿意加强与税务部门的合作。”山清告诉记者，今年已将建设银行、农业银行和齐鲁银行等3家银行纳入市中区税务局合作范围，建设银行和齐鲁银行相继推出“云税贷”“税融e贷”等专项产品，结合企业信息，为符合条件的企业量身定制金融服务方案，向处于初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段的企业提供精准金融支持。

惠及企业更多——

今年初，税务总局将能够申请“银税互动”贷款的企业范围由原先的纳税信用A级、B级企业拓展至M级企业（主要为新设立的小微企业），纳入“银税互动”范围的企业数量扩大一倍。

受益于此，前段时间，纳税信用M级企业山东临清市林耀木业有限公司成功拿到了贷款。“因为我们发展势头较好、生产规范，没有税收违法记录，在手机上申请贷款，利率4.05%、贷款周期一年、无抵押无担保的300万元‘云税贷’就批下来了。”企业负责人侯东月说。

银税合作更紧密——

国家税务总局北京市海淀区税务局副局长肖卫介绍，今年6月，为进一步深化“银税互动”工作，北京市税务局再与5家银行签订“线上银税互动”合作框架协议，将“银税互动”由线下搬到线上，实现税务和银行之间数据直连。符合条件并有融资意向的企业，信息认证、信息授权、纳税信息传递等都在线上完成，形成更紧密的常态化“银税互动”合作。

中国税务学会副会长张连起说，“银税互动”开展以来，纳税信用的分量越来越重。今后，守信联合激励的合作领域、受益范围和社会影响力将持续扩大，为打造良好的市场信用环境、健全社会信用体系发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 18 版）

(责编：杨光宇)