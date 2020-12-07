“开放的中国为世界带来更多合作机遇”（外媒看中国）

连日来，外媒持续报道中共十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），关注中国新发展阶段、新发展理念和新发展格局等重大论断和重要举措，积极评价中国经济稳步前行、不断升级，认为中国建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的投资和营商环境，将为世界经济复苏注入更大信心，为各国发展提供更多机遇。

“中国构建新发展格局对世界经济复苏具有积极意义”

中国成功控制疫情，率先实现经济复苏。法国经济类报纸《论坛报》发表文章指出，今年前三季度，中国国内生产总值同比增长0.7%，工业生产、零售业和投资活动等实现迅速有力的回升。文章称，“中国构建新发展格局对世界经济复苏具有积极意义”。

意大利“蚂蚁”新闻网发表评论称，中国在“十三五”期间取得的成就有目共睹，重视环境保护，推进节能减排，努力消除贫困，实现包容性增长。基于这些成果，中国确定了下一个五年经济社会发展主要目标。该新闻网称，中国发展以长期目标为导向，政策的连续性和确定性为投资者带来信心。相信中国“十四五”时期经济社会将继续向前稳步发展，“中国构建新发展格局，有利于外企抓住源源不断的发展机遇。”

“中国的五年规划成为推动经济和社会发展的有效工具。多年来，中国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右。”瑞士媒体《现金报》发表文章表示，中国在新发展阶段更加注重经济发展质量。

《日本经济新闻》报道了中国在电动汽车领域的快速发展。文章介绍说，特斯拉和宝马将向欧洲出口在中国制造的电动汽车，中国本土企业的出口势头也在上升，燃料电池等相关企业不断聚集，中国作为电动汽车强国的影响力将不断增强。文章指出，在电动汽车领域，中国建立起领先的产业结构。中国不断扩大电动汽车生产，也给很多日本企业带来红利，日本多家公司都纷纷强化了在中国市场的本土生产能力。

“创新和数字化发展进一步释放中国经济增长潜力”

《建议》提出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。新加坡《联合早报》报道称，中国把科技创新放在经济社会发展的核心位置，定下以科技创新驱动高质量发展的基调。

日本《朝日新闻》刊文称，中国加快建设科技强国，推进人工智能等前沿领域的技术研发。科技创新被视为增长的关键，人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等均被列入国家重大科技项目。中国还将推进国家实验室建设，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。未来中国将加快发展战略性新兴产业，特别强调要加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源汽车等行业。

路透社报道，中国工业和信息化部公布的数据显示，今年前三季度，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长10.1%，增速比上半年加快2.2%，云计算、大数据、数据中心、物联网等业务收入快速增长。路透社指出，中国以5G为代表的新型信息基础设施投资力度正在加大。中国累计开通5G基站超过69万个，用户超过1.6亿。北京、上海、广州、杭州等城市实现5G网络城区连片覆盖。

根据世界知识产权组织9月初发布的2020年全球创新指数，中国保持第十四位。日本《外交学者》网站刊文认为，随着疫情得到控制和经济加快恢复，“创新和数字化发展进一步释放中国经济增长潜力”。

“中国发展成果将惠及世界”

“开放的中国为世界带来更多合作机遇，”南非主流媒体《星报》刊登了南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心研究员法索的观点认为，通过参与共建“一带一路”，非洲基础设施水平得到很大提升。中国已进入高质量发展阶段，经济社会加速绿色转型，非洲国家期待和中国展开更多绿色合作。

法国《回声报》发表文章指出，面对复杂的国际环境，中国坚持扩大内需，并在技术领域实现自主创新，推动高水平对外开放，将为国际市场带来利好。

英国《金融时报》报道，中国各领域对外资变得更加开放。报道援引法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚·埃雷罗的观点表示：“外国投资者对中国的投资热情不减反增，表明中国是一个有吸引力的投资目的地。”

印度《金融快报》认为，中国在疫情防控中的出色表现证明了自身在全球产业链供应链中的独特地位。未来中国将继续推动产业升级，发展新兴产业，与世界建立更加紧密的联系，“中国发展成果将惠及世界”。该报还表示，中国将通过放宽外资市场准入、加快自贸区建设等方式加大对外开放力度，和世界各国共享改革开放的发展成果。

巴西《圣保罗州报》刊文指出，中国经济活动迅速恢复，呈现出令人瞩目的韧性，将为世界经济发展做出贡献。巴西“财富信息”网站援引专家观点称，中国扩大来自世界其他地区的原材料进口，如巴西大豆等，对世界经济复苏产生积极作用。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、巴黎、约翰内斯堡、里约热内卢12月6日电 记者龚鸣、方莹馨、刘军国、刘玲玲、李滢嫣、张远南）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)