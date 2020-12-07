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彭博社：中国本土品牌竞争力增强

2020年12月07日07:46  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社纽约12月4日电  （记者刘亚南）全球多个分析机构近日表示，由于对本地市场理解更深入、对电子商务更熟悉，中国市场本土品牌竞争力不断增强，开始超过一些全球巨头。

　　彭博社日前援引世界品牌实验室的数据报道，过去4年间，中国500强品牌价值翻番，达到3.8万亿美元左右。报道说，从婴幼儿食品到瓶装水，再到化妆品，中国本土品牌正迅速崛起。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月07日 16 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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