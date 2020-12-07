波音问题机型复飞面临多重挑战

近日，美国联邦航空局局长史蒂夫·迪克森签署命令，撤销对波音737 MAX飞机的禁飞令。在停飞20个月后，该机型有望实现正式商业复飞。但有业界人士指出，该机型发动机设计的空气动力学问题仍然受到质疑，美国监管部门要求的改进措施或无法改变这一机型本质缺陷。

此前，印尼狮航和埃塞俄比亚航空执飞的波音737 MAX客机先后发生坠机事件，机上人员全部遇难。调查发现，该机型的设计缺陷和美国联邦航空局监管失误是导致空难的重要原因。多国航空监管部门要求该机型客机停飞，并采取改进措施。

美国联邦航空局要求波音公司安排新的机师培训并升级软件，改进名为MCAS的预防失速系统。MCAS被指在此前两起空难中，令飞机机头压低，驾驶员难以重新控制飞机。同时，波音公司须消除电线配置等方面的安全隐患。此外，各航空公司必须对其拥有的每架737 MAX进行维护检查，并获得美国联邦航空局的批准，飞行员必须接受额外两个小时的模拟器训练。

美国联邦航空局解除禁飞令后，美国部分航空公司已开始计划复飞该机型。美国航空公司计划在12月29日安排旗下第一班波音737 MAX航班复飞，但表示会让乘客清楚知悉这是737 MAX机型航班，若乘客不想乘坐可以更改行程。西南航空公司表示，需等待其他航空公司复飞后的情况再决定，预计需要3至4个月才会让该机型重新投入服务。

空难受害者家属对解除停飞禁令表达强烈不满。埃航空难遇难者家属发表声明，表示对美国联邦航空局的决定非常失望。遇难者家属奥伊斯·瑞恩表示，如果不把安全放在首位，那么这样的公司就不应该继续运营。

目前，仍有多国尚未确定该机型在改进后是否已符合安全标准。加拿大交通部长马克·加尔诺在一份声明中说，加拿大对波音737 MAX的飞行限制仍然有效。印尼交通运输部航空运输总干事诺维·里延托表示，不会立即批准737 MAX复飞，仍需执行某些程序来确保飞机安全。

业内人士认为，波音面临的更大挑战是重建乘客信心。737 MAX的灾难与波音公司的错误以及美国航空监管部门对航空业的不当保护息息相关。航空领域专家马克·东布罗夫斯基表示：“赢回客户信任可能要比波音公司重新设计一架飞机困难得多。”

（本报华盛顿12月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)