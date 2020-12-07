让移动支付惠及更多老年人（财经观）

在先进金融科技的应用过程中，要充分考虑不同群体的差异性，让金融科技发展成果惠及更多群体如老年群体，提升其使用金融服务的获得感

近年来，随着移动互联网迅速普及，移动支付成为许多人日常生活中不可缺少的一部分。数据显示，今年三季度，非银行支付机构处理网络支付业务2345亿笔，金额78.96万亿元，同比分别增长22.65%和23.38%。

然而，在移动支付快速发展的过程中，有的群体可能容易被忽略。一项在7个省份进行的抽样调查显示，有17.6%的受访者表示未使用过电子支付工具，其中有相当一部分是老年人。许多年轻人也许没有意识到，移动支付这道看似不高的“门槛”，却将他们的爷爷奶奶、爸爸妈妈们拦在了智能化服务的大门外。

为什么一些老年人不使用移动支付？说到底，主要原因是“不明白”“不方便”。所谓“不明白”，是指一些老年人弄不明白移动支付工具、手机银行APP的运作原理，认为这些工具用起来不安全，担心会上当受骗。“不方便”也是制约一些老年人使用移动支付的重要原因。一些老年人反映，记不清移动支付工具的密码，手机银行APP的字体比较小、部分功能设计没有充分考虑老年人的需求。此外，还有部分老年人不会使用智能手机或者没有为手机开通移动互联网。正是这些原因，让一些老年人不使用移动支付。

以移动支付为代表的金融科技进步，为消费者带来更方便快捷的使用体验。然而，在先进金融科技的应用过程中，要充分考虑不同群体的差异性，让金融科技发展成果惠及更多群体如老年群体，提升其使用金融服务的获得感。

帮助老年人跨过移动支付这道“门槛”，首先需要金融机构从产品设计层面入手，切实提升移动支付产品的便捷化程度。老年人的身体情况和消费需求与年轻人不大一样，金融机构应结合老年人经常涉及的金融服务场景，推出大字版、语音版、简洁版等智能金融APP，优化老年用户注册、银行卡绑定和支付流程等。把金融产品做得更简洁明了，老年人用起来就能更得心应手。目前，有些银行已经推出了网上银行和手机银行的老年人版本，有的第三方支付平台也上线了亲属卡、一键绑定银行卡等功能，这些举措让不少老年人享受到更好的金融服务，值得点赞。

金融知识宣传也非常重要。有些老年人出于谨慎考虑，不大愿意使用移动支付，这种心态可以理解。如果老年人了解了移动支付的更多知识，掌握自我保护的方法，用起来就能安心踏实。有关部门和金融机构应通过多种渠道，以通俗易懂的方式多向老年人普及移动支付等方面的金融知识，解答老年人在使用过程中的问题。心里有了底，老年人使用移动支付的意愿就会更强。

当然，帮助老年人使用移动支付，并不意味着放弃传统的金融服务。现实中，一些老年人因为各方面原因，可能确实难以使用移动支付，在这种情况下，传统金融交易渠道和方式依然能发挥重要作用。例如，银行网点里面对面的金融服务，就更能解决老年人遇到的金融难题；对一些行动不便的老年人，金融机构还可以主动上门或者远程办理金融业务。中国银行业协会近日发出倡议，呼吁在深化银行网点转型的过程中，要关注群众尤其是老年人等特殊群体的金融支付需求，既大力发展线上服务，也适当保留柜面服务和现金存取设施，保障消费者享有自主选择的权利。我们相信，只要各方协同发力，真正把老年人的需求放在心上，就一定能够让他们享受到更方便更充分的金融服务。

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 18 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)