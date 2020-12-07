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“房住不炒”不会变 房地产调控不放松

本报记者  孔德晨

2020年12月07日07:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　不久前，人们在辽宁省大连市世界博览广场参观选购商家展出的商品房。
　　刘德斌摄（人民视觉）

　　截至12月4日，安徽铜陵完成棚户区改造目标任务的156%。图为铜陵义安区境内的民生工程棚户区改造项目福安家园。
　　过仕宁摄（人民视觉）

　　日前在住房城乡建设部召开的房地产工作座谈会强调，要坚定不移落实房地产长效机制，谋划好“十四五”时期住房工作，加强住房保障体系建设，有效扩大保障性租赁住房供给。业内人士指出，这次会议对前期市场调控效果给予了肯定，未来，“房住不炒”“因城施策”的总体精神和政策没有变也不会变。

　　“房住不炒”不会变

　　根据近日国家统计局发布的10月商品住宅销售价格变动情况统计数据，70个大中城市房地产市场价格涨幅保持平稳回落态势，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。座谈会指出，房地产长效机制实施以来，各地各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，坚持因城施策、一城一策，夯实城市主体责任，加强房地产金融调控，房地产工作取得了明显成效。

　　会议指出，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，从实际出发不断完善政策工具箱，推动房地产市场平稳健康发展。这是继今年7月24日房地产座谈会后，今年召开的第二次房地产相关工作座谈会，两次同时提到“时刻绷紧房地产市场调控这根弦”。

　　中国社会科学院房地产金融研究中心主任、荣盛发展首席经济学家尹中立在接受记者采访时表示：“可以看出，中央对前期市场调控效果给予了肯定，而且要继续坚持深入，政策大方向不会改变。”

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，在房地产定位方面，将继续坚持“房住不炒”的定位；在房地产和宏观经济的关系方面，继续强调不把房地产作为短期刺激经济的手段；在房地产调控方面，提出了要完善政策工具箱，这也再次印证房地产市场严管的政策导向。

　　不搞“一刀切”

　　此次座谈会还提出，要处理好中央和地方的关系，坚持不搞“一刀切”，鼓励和指导城市政府因地制宜，完善住房保障方式，落实好城市主体责任。

　　根据国家统计局发布的数据，10月份，长三角和珠三角的几个中心城市房价涨幅靠前，涨幅前五名均来自这两大区域。前十名中，这两个区域占了7个，如果再加上苏州、东莞等没有纳入到70个大中城市样本的城市，这两大城市群的数量会更加突出。中原地产首席市场分析师张大伟分析，近年来，楼市区域之间的分化十分明显。这种分化的背后，与经济基本面紧密相关。长三角、珠三角等发达地区近年来高新产业、新兴产业发展十分突出，人口流入较快，整体经济活力高，房价的支撑力也普遍表现得更强一些。

　　尹中立指出，中国的房地产调控经历过很长时间的摸索，早年间面对房价的持续上涨，每年中央政府都要出台一个统一政策，用同一种政策去约束、监管，“一根绳子、一个尺度”，房价调控不打折扣。“这次会议再次强调要采取差异化的措施，也就是因城施策的政策，不搞‘一刀切’，是为了避免政策的冲击对宏观经济形成干扰，目标就是让整个市场和宏观经济更加平稳地运行。”尹中立说。

　　加强住房保障体系建设

　　近期，“众筹打新”“代持炒房”等现象接连在深圳楼市出现，演绎着楼市投机的造富与冒险。11月30日，深圳市住房和建设局局长、党组书记张学凡表示，深圳坚决贯彻落实“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚决落实中央房地产调控政策，严格执行7月15日出台的“新深八条”规定。对“代持炒房”等情况，正在调查处理中，一旦发现存在违规行为，将依法依规严肃处理。

　　尹中立指出，“炒新”行为本质上是套利行为，主要套取新房价格与二手房市场价格的差价，新房和二手房的差价源于限价政策。“如果政府进一步提高保障性住房的比例，确保大多数的市民能够购买到保障性住房或享受保障性租赁住房，上述难题有望得到解决。”尹中立表示。

　　此次座谈会强调，要以保障性租赁住房为着力点，完善基础性制度和支持政策，加强住房保障体系建设。住建部部长王蒙徽近日表示，要加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，结合城镇棚户区改造和老旧小区改造，有效增加保障性住房供应。

　　尹中立表示，当前我国大多数城市的住房供求已经基本平衡，有些城市已经出现供给大于需求的现象。“高品质的住房价格可能会上涨，使得不同层次的住房价格差异扩大。完善保障性住房的相关政策，扩大保障房的覆盖面，就可以让中低收入阶层的住房消费不受商品住房价格的影响。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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