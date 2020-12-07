农业农村部：去年乡村休闲游营收超8500亿元

据新华社北京12月5日电 （记者谢希瑶）农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德5日说，2019年，我国乡村休闲旅游业接待游客33亿人次，营业收入超过8500亿元。

曾衍德在当天举办的新时代乡村休闲旅游发展论坛上表示，预计在未来2至3年，乡村休闲旅游业将发展成为营业收入接近万亿元的大产业，对于助力乡村全面振兴、实现农业农村现代化意义重大。

农产品加工业持续发展。2019年，农产品加工业营业收入超过22万亿元，规模以上农产品加工企业8.1万家，吸纳3000多万人就业。

乡村特色产业蓬勃发展。建设了一批产值超10亿元的特色产业镇（乡）和超1亿元的特色产业村。

乡村新型服务业加快发展。2019年，农林牧渔及辅助性活动产值6500亿元，各类涉农电商超3万家。

农业产业化深入推进。2019年，农业产业化龙头企业9万家，农民合作社220万家，家庭农场87万家，带动1.25亿农户进入大市场。

农村创新创业规模扩大。2019年，各类返乡入乡创新创业人员累计超过850万人，在乡创业人员超过3100万。

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