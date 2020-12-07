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多家机构看重A股 直言明年会更好

2020年12月07日07:56  来源：人民网－国际金融报　
 

有专家认为，很长一段时间来，中国股市的表现一直优于新兴市场，明年上半年A股企业盈利或有强劲反弹，明年每股企业盈利或有高达两成的增长。

2020年，新冠肺炎疫情的暴发导致全球经济回落。经过严格的疫情管控以及积极的复产复工，中国经济在世界范围内率先实现“V型”反转，并稳定复苏，成为今年全球唯一实现正增长的主要经济体。

近日，经济合作与发展组织（OECD）发布经济展望称，在中国增长的带动下，全球经济到2021年年底有望恢复至新冠疫情前的水平。

经合组织预测，中国将起到“火车头”的作用，为2021年全球经济增长贡献1/3以上。该组织预测，中国2020年GDP增长1.8%，2021年将增长8%。

高质量增长是核心

在“十三五”收官、“十四五”即将开启之际，今年中国提出了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

工银国际首席经济学家程实告诉《国际金融报》记者，2021年是中国“十四五”的开局之年，我们认为从注重量和速的增长到强调升维发展将成为重要的转折：其一，构建双循环是打造系统竞争力的重要举措，有助于中国在未来的经济转型期破解全球存量博弈的陷阱；其二，中国将通过制度创新推动关键领域改革，以促进要素自由流动、提升资源配置效率；其三，中国在新冠疫情中经受住了经济、金融、治理等全方位考验，也体现出了制造业全产业链的核心优势，未来科技创新的引领将促进中国经济更为稳定协调的发展。

德国商业银行新兴市场高级经济学家周浩表示，中国经济的发展在过去10年中变得更加多元化，“内生化”和“包容性”的趋势非常明显，经济短期内的复苏表明了中国能够在控制疫情之后迅速恢复生产，2021年中国经济的整体发展将进入“有质量的增长”这一新常态。

联博集团大中华区首席经济学家纪沫认为，“十四五”的规划重点是在城镇化、消费和创新这三个方面，方向是很明确的。“未来执行会加速，因为中国现在确实更需要内生性的增长，这个很重要”。

立足于内循环的稳定，在外循环方面，程实认为，2021年中国经济外循环的新变化将首先体现在出口层面。

两大逻辑将促使中国出口的韧性进一步延续：其一，2021年全球经济大概率触底反弹，带动国际贸易显著回暖；其二，受自身防疫措施的影响，欧美发达国家料将出现需求与供给的脱节，造成需求外流，惠及中国等率先修复供给侧的经济体。

此外，今年《区域全面经济伙伴关系协定》也是市场关注的重点。在历经8年、31轮正式谈判后，东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署RCEP。这意味着，全球约1/3的经济体量将形成一体化大市场。

荷宝中国首席投资官鲁捷认为，RCEP不管从体量上还是意义上来说，对中国都非常重要，这是中国在整个地缘政治压力下寻找到的新突破口。“尤其可以关注到，RCEP其实是中国、日本、韩国这三个东亚的重要国家首次加入的多边贸易协定。我们可以期望，中国与日本之间有更多的关税减免”。

周浩表示，与传统的贸易协议相比，如今的贸易协议不仅仅是货物的协议，而是代表了很多关于服务业以及知识产权等领域的互相协调与合作。“市场真正关心的是服务业的开放，包括国与国之间更多的协议能够被对方认可，这才是更有意义及更加紧密的区域间合作关系”。

把握明年投资机会

过去几年，随着沪港通、深港通以及QFII的放松，再加上债券互通机制的建立，外资持续流入中国市场。鲁捷表示，接下来五年，这个趋势应该会继续保持，目前人民币处于强势地位，中美利差维持在高位，这将促进外资继续寻找更有吸引力的人民币资产。

鲁捷认为，很长一段时间来，中国股市的表现一直优于新兴市场，明年上半年A股企业盈利或有强劲反弹，明年每股企业盈利或有高达两成的增长。

“根据‘十四五’规划的长远目标，技术本地化、产业升级、绿色经济、城市化、国内循环等应重点关注。例如，科技自主是在贸易战和新冠肺炎大的宏观背景下非常重要的主题，中国会加大研发投入、加强教育和扶植政策；在产业升级方面，中国制造商追求向价值链顶端移动，中国的本地供应商在关键工业产品方面的市场份额增加；在绿色经济领域，中国承诺到2060年实现碳中和，煤炭、钢铁等行业会受到一定的限制，促进他们技术转型，但对于新能源尤其是光伏和风电将有巨大的成长空间。此外，中国城镇化率到2035年将达70%，仍有很大空间，金融开放也将使中国继续吸引境外资金流入。随着MSCI纳入更多A股股票，这将给外资流入A股市场提供长期的支撑。”

联博资深股票策略师黄森韦在接受《国际金融报》记者采访时表示，看好明年A股市场的表现。“具体领域包括苹果手机以及智能手机供应链，以前组装都是台湾地区的厂商，目前产业链有不断向大陆转移的趋势；长期看好消费板块，毕竟中国是全球第二大市场，即将变成第一大市场，随着中产阶级崛起，相关的产业会逐渐发展；此外，看好汽车和汽车相关零部件生产企业，从全球角度来看，中国汽车公司估值偏低，但值得注意的是新能源汽车目前估值都偏高，当前股价反映的是五年或十年后的盈利；最后，看好估值被低估的周期性板块，比如在工业板块里的工程机械，不管是挖掘机、挖土机还是起重机，中国本土品牌、产品质量和售后服务已经逐渐完善，中国自有品牌份额逐渐上升”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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