盘活闲置资源：共享经济的逆袭之路

“从事共享经济的企业，只有找到更多的、真正的闲置资源，为用户创造价值，才是真正践行共享经济，才能提高资源利用率，在共享经济的道路上走长远。”

共享经济陷入寒冬。

2012年，滴滴公司的共享出行在国内上线，揭开了中国共享经济的序幕。

2015年，是中国共享经济的元年，从那一年开始诞生了品种繁多的共享模式，如共享单车、共享办公空间、共享雨伞、共享充电宝等。经历三四年的高速发展，共享经济已扩展到生活服务、办公、生产、知识技能等多个领域。还有不少人脑洞大开，提出共享女友、共享男友，甚至共享厕所的概念。只要想得到并认为可行，就会有人尝试。

然而，好景不长，随着第一批共享单车的倒下，共享经济开始走下坡路。共享办公空间甚至被贴上了“二房东”的标签。这使得想要成为国内“行业第一股”的优客工场几次被资本市场拒绝。尤其在今年受新冠疫情的影响，据不完全统计，许多共享办公空间的空置率高达百分之七八十。

接着，由于资本市场对共享经济的普遍不信任，牵一发而动全身，几乎所有搭上共享的概念都开始洗牌，表面上看能支撑一段时间，实际上已经到了生死攸关的时刻，极有可能整个行业面临洗牌，重复前些年“千团大战”的老路。

根据国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告（2020）》，“2019年是我国共享经济深度调整的一年”，一方面，共享经济市场交易规模增速大幅下滑，另一方面，共享经济领域的直接融资规模也明显下降。

自互联网平台出现以来，整个行业都被洗牌的情况有两种：一种是商业模式本身有问题，不符合实情，只是在概念的炒作下兴起一段时间，如P2P平台；另一种则是商业模式没有问题，但行业间的恶性竞争导致全行业溃败，最后只留存少数几家，如团购平台。

如果共享经济被洗牌，会是哪一种呢？两种都是，也可以说，两种都不是。

说两种都是，因为共享经济既有行业内的恶性竞争，其商业模式本身也存在一些问题。

说两种都不是，因为它还有“咸鱼翻身”的机会。当然，第一，要避免恶性竞争，第二，要校正商业模式。

要挽救共享经济，只有从真正的闲置资源入手，方有机会。笔者认为，盘活闲置资源是共享经济的新起点。

对于共享经济，业界一直存在一个误解：即认为共享经济的核心理念是共享，强调使用权而非所有权。这一误解是目前共享经济不景气的根源。

实际上，共享经济的核心理念必须是盘活闲置资源。现有的绝大多数共享模式并不是真正践行共享经济，不是盘活闲置资源，相反，是人为制造闲置资源，是换了一副马甲的租赁经济。

停放在街边的共享单车，空置的共享办公空间，它们都是人为制造出来的资源，在许多时候，它们还是闲置资源，但并不是能够用于共享的闲置资源。因为单车很可能在下一秒被人骑走，办公空间也一样，可能明天就被人租下了。企业用于创造正常价值的资源通常都不适合用于共享，不应通过共享创造较低的价值，除非预先知道该资源将在未来某一段时间处于闲置状态。这些资源虽然处于闲置状态，但同时也处于等待被人使用的状态。这就好比酒店的空房间，即使闲置一晚也不会廉价出租，否则会降低整个酒店客房的价值。

此外，不少人认为过剩的产能也可以用于共享，其实无数的工厂经过无数的实践证明：过剩的产能无法用于共享。自2010年中国中低端制造业的高光时刻过去后，大多数企业都有过剩的产能，但没有哪个企业会将其过剩的产能用于共享。产能只适合用来为企业创造正常的价值，如果用于共享，可能的一个结果是做得越多，亏得越多。

国内唯一的共享经济领头羊是滴滴共享出行。它是共享经济的一枝独秀，是真正从利用闲置资源为出发点。它切入市场的两种模式：兼职网约车和顺风车，利用的都是闲置资源。兼职网约车的闲置资源包括有闲暇时间的司机和闲置的车辆；顺风车的闲置资源则是司机旅程中的闲置座位。尽管它目前有许多专职司机，甚至为司机提供车辆，但仍有大量兼职司机，而其顺风车业务也在逐步恢复过程中。

任何商业模式，无论包装得有多好，都会在经营行为中反映其真实的商业本质。反观其他各种共享经济，由于本质上都是租赁，因此打着“共享”的旗号做事，加上门槛不高，很容易引来大量竞争对手，造成恶性竞争。如果一开始，共享单车叫做“租赁单车”，就像汽车租赁一样，那么很可能避免大量竞争对手的加入，可以在较为舒适的市场环境下生长。毕竟，租赁经济也有生存和发展的空间。

在进一步探讨之前，预先说明一点：共享经济的特征之一是“较低价格”，即当资源处于闲置状态时，只能以较低的价格让渡使用权。而资源的使用方等到资源处于闲置状态下才能使用。如果不是较低价格，通常意味着正常交易，不属于共享经济。因为，使用方可以从其他正常渠道找到资源，且不受时间约束。

笔者认为，要充分利用为企业创造直接的、正常的价值的资源，要让各种共享模式起死回生，就要盘活真正的闲置资源。

那么，什么才是能用于共享的闲置资源？

此类闲置资源通常具有几个特征：大都是为企业核心业务服务的配套资源，而非企业用于创造正常价值的核心资源；有形资源有明显的闲置状态；无形资源的闲置状态不明显，但由于具备可复制、可传递、可叠加等特性，其闲置状态需要用抽象的概念去理解和发现；资源本身有一定的价值，同时能为用户创造价值；共享此类资源不会影响企业的主营业务，反而有所帮助。

如果共享单车被允许在其车身做广告的话，那么贴上广告的车身就是用于共享的闲置资源。许多出租车的车身或车内都贴有广告。

共享单车的APP每天被数百万人使用。这是一个巨大的流量入口，也是可以利用起来的闲置资源。

一些经营共享办公空间的企业提供全产业链服务，建设商业社交平台和资源配置平台，甚至介绍一些高端资源如专业人士、风险资本给有发展潜力的创业企业，以此吸引创业企业加入。从闲置资源共享的角度看来，将自己所拥有的知识、人脉、信息，甚至客户等资源拿出来共享，是真正的共享，是真正盘活闲置资源。而盘活了此类闲置资源，就能充分提升办公空间的出租率。

现有的许多孵化机构，跟此类共享办公空间有一定的相似之处。孵化机构提供的场地和基础设施，是用来创造正常的价值。而他们提供的一系列服务，其中包含了信息资源、人脉资源、资本、政府关系等等。这些资源，对孵化机构来说，都属于闲置资源。如果孵化机构单纯地提供场地和基础设施，相当于出租厂房，吸引力不大。

显然，用于共享的闲置资源并非免费共享，车身广告，共享办公空间提供的各种附加服务，只要能为个人用户和企业用户创造价值，都可以酌情收费。

当企业陷入某种困境时，会造成不少资源都处于闲置状态。充分盘活这些闲置资源，也许能有效缓解困境。无论如何，这都是值得尝试的方式。

一个好的商业模式，一方面看它如何创造价值，节省成本，另一方面，还要看它如何为用户解决问题。从这几个简单的例子可以看出，从事共享经济的企业，只有找到更多的、真正的闲置资源，为用户创造价值，才是真正践行共享经济，才能提高资源利用率，在共享经济的道路上越走越远。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)