2021全球股市有哪些投资机遇

2020年，受疫情冲击全球经济陷入深度衰退，各国央行纷纷降息开启宽松潮，全球主要股票市场先抑后扬。

明年股市是否会继续上扬？应重点配置哪些国家哪些板块的股票？还要注意什么风险？近日，带着这些问题，《国际金融报》记者专访了联博集团股票资深投资策略师黄森玮。

黄森玮认为，从目前复苏程度来看，全球经济还没有完全回归常态，疫苗大规模接种需要时间，所以明年全球央行还将维持宽松的货币政策。

在低利率的大环境下，黄森玮对明年全球股市持乐观态度，看好美股和A股的非周期性板块。

看好明年股市的原因

黄森玮告诉《国际金融报》记者，影响股票价格有两个因素，企业盈利和利率水平。

从企业盈利角度来看，若市盈率不变，盈利增长的话，股票就会涨，盈利负增长股票跌。明年影响盈利最关键的因素就是疫情。若疫情缓和，一些周期性企业将从今年糟糕的状态中复苏。此外，若美国或其他国家投入更多财政刺激，将利好整个股市。当然值得注意的是，一些非周期性板块，比如科技板块，电商、居家办公相关的，他们受到疫情或政策的影响较小，所以企业盈利本身非常关键。

从利率水平来看，利率水平决定估值的高低。明年全球央行的表态很重要。若能持续维持宽松的货币政策和低利率，将对股价起到刺激作用。

黄森玮认为，从目前复苏程度来看，经济还没有完全回归常态，疫苗大规模接种需要时间，所以明年主基调还将维持宽松的货币政策。

美联储在9月份的利率决议中曾暗示将至少维持利率水平不变到2023年。12月欧洲央行或将进一步加码货币宽松，并向银行提供超低利率贷款。

此外，黄森玮表示，从美国货币市场基金来看，目前规模大概在4.2万亿-4.3万亿美元，低于今年5月份创下的新高4.8万亿美元。今年从货币基金流出的钱其实大部分流入债基。而一个月之前，美国总统大选前后不确定因素开始减少，资金便开始回流股票，明年资金将进一步流入股票市场。

美科技股泡沫再现？

今年，受疫情影响，美国经济复苏乏力，美联储“不惜一切代价”维持资本市场的稳定。采用不断向市场注入流动性，货币无限量宽松的政策。在这样的背景下，美股经历连续“史诗级熔断”又不断飙升，创下历史新高，一些投资者认为,美股走势与美国经济现实完全相背离。

对此，黄森玮表示，今年股市上涨由央行放水带动，而股价反映未来的预期，市场预期明年经济基本面会转好。以绝对市盈率来看，美股22倍的市盈率与过去15-16倍的长期均值相比，确实偏贵。但由于现在处于低利率时代，所以不能仅对比市盈率。配合利率的水平来看，美股估值其实没有那么贵。

美股屡创新高的背后离不开美国科技巨头的推动，五大科技巨头占标普500指数权重已经升至四分之一，对美股市场的影响力越来越大，科技股泡沫是否会重演？

对此，黄森玮认为，目前科技股不断上涨与2000年互联网泡沫时期完全不同。当时很多互联网公司是没有盈利的，而这一次科技股领涨的大部分公司都有强劲的盈利能力。其次，目前前五大科技公司的平均市盈率是30倍，而在2000年3月互联网泡沫最高点时，前五大公司的市盈率是是70倍。此外，目前的利率水平和当时也完全不同，现在利率接近于零，而在2000年3月高点时，美国十年期国债收益率在6个点以上。

黄森玮认为目前美国科技股不存在泡沫。他表示，就算这是泡沫，通常泡沫会一直长大，直到有东西把其戳破，而此前每一次危机都是发生在央行不断加息后。“2000年互联网泡沫为什么会破，除了很多公司没有盈利之外，美联储从1999年6月就开始连续性的加息，一直到2000年上半年，加息速度很快。2008年为什么会发生金融危机，就是美联储从2004年年中开始连续两年加息，加到最后房贷利率变高，很多人付不出放贷，最后就变次贷危机，进而变成金融海啸。所以我们觉得央行的动向是很重要的。泡沫要破灭之前，一定有几个月甚至一两年的紧缩政策，才会真的把泡沫戳破”。

拜登就职对股市的影响

今年，影响市场最不确定的因素之一就是美国大选。不出意外的话，明年1月20日，当选总统拜登将宣誓就职。拜登的政策与特朗普截然不同，对股市会产生哪些影响？

黄森玮认为，美国跟其他市场不一样，从历史看政治或政策对板块影响有限。以四年前特朗普当选美国总统时为例，当时很多人认为金融和能源板块会表现得非常好，因为他在竞选时就表示要放松银行业和能源行业的监管，大力发展石化产业，但这四年来表现最差的两个板块就是能源和金融，表现最好的板块是科技。所以长期来看，谁当选对板块影响不大。

但是黄森玮表示，拜登当选之后有几个板块有估值修复的可能性。

一是医疗板块。因为拜登当选之前，民调显示民主党会大获全胜，市场当时担心医疗行业将出现大幅度的改革，造成企业的盈利受影响。但民主党没有控制两院，所以我们觉得医疗板块的估值能够向上修复。其实美国股市选举前，医疗板块的估值相对于标普500指数都会下跌，因为担心选后政策有影响。一般在选举过后估值都会修复，所以我们觉得医疗板块可以留意投资机会。

二是与环保相关的板块。拜登承诺在未来4年投资2万亿美元加强美国的清洁能源基础设施建设，减少对化石燃料的依赖，力争在2035年前实现无碳发电。拜登可以通过行政命令加速环保这一趋势的发展。

亚太市场有哪些机会

在年末的各大机构展望中，明年除了美股市场，亚太市场也被寄予了更多期望。

对于看好亚太市场的哪些国家，黄森玮表示，他更喜欢从板块的角度去判断，因为拉动股价最直接的因素就是企业本身。在亚太市场中，一般来说，东南亚国家传统的行业较多，金融板块以及原材料和能源相关的大宗商品占主流，而东北亚地区，如中国、韩国的科技公司都很发达，所以明年整体来看，更看好东北亚地区股市。

而在东北亚区域中，A股市场最受青睐。黄森玮直言，外国投资机构在挑选中概股时比较看中公司治理和财报的透明度，选股风格偏重高质量的大型公司。明年看好A股的具体领域包括：苹果手机以及智能手机供应链，以前组装都是台湾地区的厂商，目前产业链有不断向大陆转移的趋势；第二长期看好消费板块，毕竟中国是全球第二大市场，即将变成第一大市场，随着中产阶级崛起，相关的产业会逐渐发展；此外，看好汽车和汽车相关零部件生产企业，从全球角度来看，中国汽车公司估值偏低，但值得注意的是新能源汽车目前估值都偏高，当前股价反映的是五年或十年后的盈利；最后，看好估值被低估的周期性板块，比如在工业板块里的工程机械，不管是挖掘机、挖土机还是起重机，中国本土品牌、产品质量和售后服务已经逐渐完善，中国自有品牌份额逐渐上升”。

但值得注意的是，黄森玮表示，因为疫情，今年A股整个医药板块涨幅很高，有些甚至跟疫苗没有关系的公司都大涨。所以医药板块中的公司还要精挑细选，不是每个公司未来盈利都会持续增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)