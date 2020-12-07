OPEC+达成逐步增产协议

当地时间12月3日，OPEC与非OPEC产油国部长级会议结束，会议同意从2021年1月起，成员国自愿将减产规模从770万桶/日调整至720万桶/日，即增产50万桶/日。与此同时，自2021年1月起，将每月举行一次部长级会议，以评估市场状况并决定下个月的产量调整规模，每月调整不超过50万桶/日。此外，补偿减产期限将延长至2021年3月底，以确保所有参与国对过量生产的石油给予充分补偿。

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